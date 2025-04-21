Bursalılar Papa Francis’in Ölümüne Şok Oldu: Lokma Döküldü, Görenler El Açıp Dua Etti

Papa Francis’in Hristiyanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olan İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla mayıs ayında İznik’e gelmesi bekleniyordu. Ancak Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybetmesi Bursa'da 'şokla' karşılandı. Bursa'nın İznik ilçesinde Papa Francis için lokma döküldü, görenler el açıp dua etti. Esnaf, 'Papa'nın gelmesi İznik'in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı' dedi.