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Bursalılar Papa Francis’in Ölümüne Şok Oldu: Lokma Döküldü, Görenler El Açıp Dua Etti

Bursalılar Papa Francis’in Ölümüne Şok Oldu: Lokma Döküldü, Görenler El Açıp Dua Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.04.2025 - 16:24

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Papa Francis’in Hristiyanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olan İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla mayıs ayında İznik’e gelmesi bekleniyordu. Ancak Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybetmesi Bursa'da 'şokla' karşılandı. Bursa'nın İznik ilçesinde Papa Francis için lokma döküldü, görenler el açıp dua etti. Esnaf, 'Papa'nın gelmesi İznik'in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı' dedi.

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Papa Francis'in 21 Mayıs'ta İznik'e gelmesi bekleniyordu.

Papa Francis'in 21 Mayıs'ta İznik'e gelmesi bekleniyordu.

Şubat ayından bu yana sağlık sorunları yaşayan Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. 21 Mayıs'ta Papa’nın İznik’e gelmesi bekleniyordu. Vatandaşlar ve esnaf İznik’te turizm ve ekonomik hareketlilik beklerken Papa Francis’in ölümüne şok oldu.

(Birinci İznik Konsili, MS 325 yılında İmparator I. Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu topraklarında Hristiyanlığın içerisinde tartışılan bazı konuları netleştirmek amacı ile toplanmıştır. İznik Konsili'nin ana konusu İsa'nın gerçek Tanrı olup olmamasıydı. İznik'te toplanan kilise önderlerinin büyük çoğunluğu İsa'nın gerçek Tanrı olduğu fikrini pekiştirdiler. Bu nedenle İznik Konsili Hristiyan dünyası için önemli yere sahip.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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