Peter Turkson Kimdir? Papa Adayı Peter Turkson Türk Kökenli mi, Nereli? Peter Turkson’ın Biyografisi
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Şubat ayından bu yana hastalıklarla mücadele eden Francis’in ölümünün ardından “Yeni Papa kim olacak?” sorusu gündeme geldi. Papa Francis’in ardından gözler Papa adaylarına çevrilmiş durumda. Kardinal Peter Turkson favorilerden birisi olarak gösteriliyor. Peter Turkson’ın soyadının ‘Türkoğlu’ anlamına gelmesi ise Türkiye’de dikkat çeken bir ayrıntı oldu. Peki, Peter Turkson kimdir? Yeni Papa adayı Peter Turkson Türk kökenli mi, nereli?
İşte Peter Turkson’ın biyografisi.
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Peter Turkson Kimdir? Papa Adayı Peter Turkson'ın Biyografisi
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Peter Turkson, Türk Kökenli mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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