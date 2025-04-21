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Peter Turkson Kimdir? Papa Adayı Peter Turkson Türk Kökenli mi, Nereli? Peter Turkson’ın Biyografisi

Peter Turkson Kimdir? Papa Adayı Peter Turkson Türk Kökenli mi, Nereli? Peter Turkson’ın Biyografisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.04.2025 - 15:16

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Şubat ayından bu yana hastalıklarla mücadele eden Francis’in ölümünün ardından “Yeni Papa kim olacak?” sorusu gündeme geldi. Papa Francis’in ardından gözler Papa adaylarına çevrilmiş durumda. Kardinal Peter Turkson favorilerden birisi olarak gösteriliyor. Peter Turkson’ın soyadının ‘Türkoğlu’ anlamına gelmesi ise Türkiye’de dikkat çeken bir ayrıntı oldu. Peki, Peter Turkson kimdir? Yeni Papa adayı Peter Turkson Türk kökenli mi, nereli? 

İşte Peter Turkson’ın biyografisi.

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Peter Turkson Kimdir? Papa Adayı Peter Turkson'ın Biyografisi

Peter Turkson Kimdir? Papa Adayı Peter Turkson'ın Biyografisi

Papa Francis'in 88 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından yeni Papa'nın kim olacağına dair tartışmalar başladı. Güçlü adaylardan birisi de Peter Turkson. Peter Turkson'ın ilk siyah Papa olma ihtimali oldukça yüksek. 

Peter Kodwo Appiah Turkson (Peter Turkson), 11 Ekim 1948 yılında Gana’da dünyaya geldi. Piskopos ve Katolik Kilisesi’nin kardinali olan Turkson, 2022 yılından bu yana Papalık Bilimler Akademisi'nin şansölyesi olarak görev yapıyor. 2009-2017 yılları arası Papalık Adalet ve Barış Konseyi Başkanı olarak görev yapan Turkson, 1992 yılından 2009 yılında kadar başpiskoposluk yaptı. 2003’te Papa II. John Paul tarafından kardinal yapılan yapılan Peter Turkson, “Afrika’nın en enerjik kilise lideri” olarak tanımlandı. 

On kardeşe sahip olan Turkson’ın eğitim hayatı ilahiyat okullarında geçti. İlahiyat alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Peter Turkson, 20 Temmuz 1975'te rahip olarak atandı.

Turkson, Kutsal Yazılar alanında doktora yaptı ancak çalışmaları Cape Coast Başpiskoposu olarak atanmasıyla kesintiye uğradı. 

Papa Francis, 2016 yılında Güney Sudan'da barışı sağlamak için özel elçisi olarak Turkson'ı gönderdi. Papa Francis, 4 Nisan 2022'de Turkson’ı Papalık Bilimler Akademisi ve Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'nin şansölyesi olarak atadı.

Peter Turkson, Latince, Yunanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Gana’da konuşulan yerel dil Fante konuşabilmektedir.

Peter Turkson, Türk Kökenli mi?

Peter Turkson, Türk Kökenli mi?

Yeni Papa adayı Peter Turkson'ın soyadı 'Türkoğlu' anlamına geliyor. Bu nedenle 'Peter Turkson Türk kökenli mi?' sorusu gündeme geldi. Ancak Peter Turkson'ın Türk kökenli olduğuna dair bir bilgi yok. Türkoğlu anlamına gelen Turkson soyadının tesadüf ve benzerlik olduğu belirtiliyor. Peter Turkson'ın amcasının Müslüman olduğu ise biyografisinde yer alıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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