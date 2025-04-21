Peter Turkson Kimdir? Papa Adayı Peter Turkson Türk Kökenli mi, Nereli? Peter Turkson’ın Biyografisi

Papa Francis'in 88 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından yeni Papa'nın kim olacağına dair tartışmalar başladı. Güçlü adaylardan birisi de Peter Turkson. Peter Turkson'ın ilk siyah Papa olma ihtimali oldukça yüksek.

Peter Kodwo Appiah Turkson (Peter Turkson), 11 Ekim 1948 yılında Gana’da dünyaya geldi. Piskopos ve Katolik Kilisesi’nin kardinali olan Turkson, 2022 yılından bu yana Papalık Bilimler Akademisi'nin şansölyesi olarak görev yapıyor. 2009-2017 yılları arası Papalık Adalet ve Barış Konseyi Başkanı olarak görev yapan Turkson, 1992 yılından 2009 yılında kadar başpiskoposluk yaptı. 2003’te Papa II. John Paul tarafından kardinal yapılan yapılan Peter Turkson, “Afrika’nın en enerjik kilise lideri” olarak tanımlandı.

On kardeşe sahip olan Turkson’ın eğitim hayatı ilahiyat okullarında geçti. İlahiyat alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Peter Turkson, 20 Temmuz 1975'te rahip olarak atandı.

Turkson, Kutsal Yazılar alanında doktora yaptı ancak çalışmaları Cape Coast Başpiskoposu olarak atanmasıyla kesintiye uğradı.

Papa Francis, 2016 yılında Güney Sudan'da barışı sağlamak için özel elçisi olarak Turkson'ı gönderdi. Papa Francis, 4 Nisan 2022'de Turkson’ı Papalık Bilimler Akademisi ve Papalık Sosyal Bilimler Akademisi'nin şansölyesi olarak atadı.

Peter Turkson, Latince, Yunanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Gana’da konuşulan yerel dil Fante konuşabilmektedir.