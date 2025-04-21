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Papa Francis'in Hayatını Kaybetmesiyle Öne Çıkan Yeni Papa Adayları

Papa Francis'in Hayatını Kaybetmesiyle Öne Çıkan Yeni Papa Adayları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.04.2025 - 14:05

Katolik kilisesinin 266. lideri Papa Francis'in sabah saatlerinde hayatını kaybettiği duyuruldu. 88 yaşında hayatını kaybeden Papa aynı zamanda katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanıydı. Bir süredir tedavi gören papanın ölümünden sonra belli başlı ritüeller yapılacak, yas süreci tamamlandıktan sonra yeni papa konsey tarafından seçilecek. Peki Vatikan'ın yeni lideri için adaylar kimler?

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Papa Francis Vatikan'a liderlik yapmış en enteresan papalardan biriydi.

Papa Francis Vatikan'a liderlik yapmış en enteresan papalardan biriydi.

731 yıldır Avrupa kıtası dışından seçilen ilk Papa olan Francis Arjantin asıllıydı. Futbola olan tutkusu, ateistlere ve LGBTİ bireylere yönelik kapsayıcı mesajlarıyla medyada sürekli öne çıkıyordu. Mütevazı seçimleri ve Papalık Sarayı'nı kullanmaması gibi özellikleriyle gündeme düşmüştü.

266. Papa'nın ölümünün ardından bir dizi ritüel yapılacak.

266. Papa'nın ölümünün ardından bir dizi ritüel yapılacak.

Ölümün Vatikan tarafından teyidinin ardından boş taht (sede vacante) dönemi başlayacak. Vatikan’ın fiili yöneticisi olan Kutsal Roma Kilisesi Kethüdası, Papa’nın naaşını özel şapele taşıtarak geleneksel hazırlıkları yönetecek. Papa’nın bedeni, çinko kaplı ahşap bir tabuta yerleştirilecek ve kırmızı papalık kıyafetleriyle defnedilecek.

9 günlük yasın ardından Kardinaller Meclisi toplanacak.

9 günlük yasın ardından Kardinaller Meclisi toplanacak.

Konklav denen bu süreç Sistina Şapeli’nde gizli oylama usülüyle yapılacak, kardinallerin üçte ikisinin oyunu alan aday papa seçilecek. Sistina Şapeli'nin bacasından çıkan siyah duman bir lider seçilemediği, beyaz duman ise yeni bir liderin seçildiği anlamına gelecek.

Papa hayattayken halefinin açıklanması veya adının geçmesi kiliseye saygısızlık olarak addediliyor.

Papa hayattayken halefinin açıklanması veya adının geçmesi kiliseye saygısızlık olarak addediliyor.

Ancak medyaya göre öne çıkan papa adayları mevcut. Konklav için öne çıkan kardinaller şöyle;

Kardinal Pietro Parolin

Kardinal Pietro Parolin

70 yaşındaki İtalyan kardinal yeni papa olmaya en yakın isim olarak düşünülüyor. Francis'in dışişleri bakanı olan Parolin diplomat özelliği ve dış ilişkilerdeki yeteneğiyle tanınıyor. Dünyada savaş çanlarının çalındığı 2025 yılında diplomasiyi iyi kullanabilen bir kardinalin kiliseye yön vermesi bekleniyor.

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Luis Antonio Tagle

Luis Antonio Tagle

67 yaşındaki Filipinli kardinal seçilirse ilk Asyalı papa olacak. Akıcı şekilde İngilizce konuştuğu, zeki ve esprili bir yanı olduğu söylenen Tagle kapsayıcı bir tutum sergileyen Francis'e benzer dünya görüşüne sahip.

Peter Turkson

Peter Turkson

76 yaşındaki Ganalı kardinal vaazlarının ve hitabetinin güçlü olmasıyla tanınıyor. Liberal görüşleri nedeniyle ülkesinde ve kıtasında tartışmalara neden olsa da Turkson'un seçilmesinin ilk siyahi papa olarak Katolikliğin güçlü olduğu Afrika'da coşku yaratacağı düşüncesinde olanların sayısı bir hayli fazla.

Peter Erdo

Peter Erdo

Ödüllü bir akademisyen ve entelektüel olan 72 yaşındaki Macar Kardinal, hayatını kaybeden Francis'ten daha muhafazakar bir aday.

Mykola Bychok

Mykola Bychok

Yunan asıllı Ukraynalı din adamı geçtiğimiz yıl Papa Francis tarafından kardinal yapılmıştı. 45 yaşında kardinal olan Bychok tahta geçmek için genç bulunsa da ismi medyada 'sürpriz aday' olarak geçiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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