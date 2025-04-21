Papa Francis'in Hayatını Kaybetmesiyle Öne Çıkan Yeni Papa Adayları
Katolik kilisesinin 266. lideri Papa Francis'in sabah saatlerinde hayatını kaybettiği duyuruldu. 88 yaşında hayatını kaybeden Papa aynı zamanda katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanıydı. Bir süredir tedavi gören papanın ölümünden sonra belli başlı ritüeller yapılacak, yas süreci tamamlandıktan sonra yeni papa konsey tarafından seçilecek. Peki Vatikan'ın yeni lideri için adaylar kimler?
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Papa Francis Vatikan'a liderlik yapmış en enteresan papalardan biriydi.
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266. Papa'nın ölümünün ardından bir dizi ritüel yapılacak.
9 günlük yasın ardından Kardinaller Meclisi toplanacak.
Papa hayattayken halefinin açıklanması veya adının geçmesi kiliseye saygısızlık olarak addediliyor.
Kardinal Pietro Parolin
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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