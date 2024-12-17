Yeni Papalara Biat Edilmeden Önce Testislerinin Kontrol Edildiğini Biliyor muydunuz?

Katolik dünyasının en yüksek ruhani lideri olan Papalık tarih boyunca birçok ilginç olaya tanıklık etti. Ancak bunların en gariplerinden biri tarihteki tek kadın Papa olarak bilinen Joan'ın hikayesi. 9. yüzyılda Papa olarak seçilen Joan’ın cinsiyetinin anlaşılması üzerine yaşanan olaylar Vatikan'da testis kontrolü geleneğini başlattı. Kontrol eden kişi testislerin varlığını onaylayınca da 'duo testis bene benedata' yani ''Testisleri var, uygundur!'' gibi ifadeler kullanıyor. Joan'ın hikayesi tarih boyunca pek çok tartışmaya neden olurken Vatikan ise bu olayların gerçekliğini savunan görüşlere karşı çıkıyor.

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