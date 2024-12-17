Yeni Papalara Biat Edilmeden Önce Testislerinin Kontrol Edildiğini Biliyor muydunuz?
Yeni Papalara Biat Edilmeden Önce Testislerinin Kontrol Edildiğini Biliyor muydunuz?
Katolik dünyasının en yüksek ruhani lideri olan Papalık tarih boyunca birçok ilginç olaya tanıklık etti. Ancak bunların en gariplerinden biri tarihteki tek kadın Papa olarak bilinen Joan'ın hikayesi. 9. yüzyılda Papa olarak seçilen Joan’ın cinsiyetinin anlaşılması üzerine yaşanan olaylar Vatikan'da testis kontrolü geleneğini başlattı. Kontrol eden kişi testislerin varlığını onaylayınca da 'duo testis bene benedata' yani ''Testisleri var, uygundur!'' gibi ifadeler kullanıyor. Joan'ın hikayesi tarih boyunca pek çok tartışmaya neden olurken Vatikan ise bu olayların gerçekliğini savunan görüşlere karşı çıkıyor.
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Tarihin en ilginç ve tartışmalı olaylarından biri Katoliklerin ruhani lideri olan Papalık makamında yaşandı. 9. yüzyılda kadın olarak bilinen Joan'ın Papa olması ve sonrasında yaşanan trajik olay Vatikan'da testis kontrolü geleneğinin doğmasına sebep oldu.
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Bu gelenek her yeni papa adayının cinsiyetini kesin olarak anlamak amacıyla yapılan bir muayene olarak biliniyor. Joan’ın bir ayin sırasında doğum yapması ve sonrasında halk tarafından linç edilmesi Katolik dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Günümüzde hala tartışılan bu olay Vatikan ile tarihçiler arasında sürekli bir çekişmeye neden oluyor.
9. yüzyılda Joan adlı bir kadın, dindar bir aile tarafından evlatlık alınarak büyütüldü. Genç yaşta tanıştığı bir rahip ile gizli bir ilişki yaşayan Joan erkek kılığına girerek Avrupa'daki manastırlarda dolaşmaya başladı.
Daha sonra Roma'ya yerleşen Joan bilgelik ve bilgi birikimi sayesinde kardinallerin oy birliğiyle Papa seçildi. Ancak Joan'ın Papa olarak geçirdiği süre zarfında cinsiyetini gizlemek için verdiği mücadele bir ayin sırasında yaşadığı doğum sancısıyla sona erdi.
Bu olay halkın büyük bir öfkeyle Joan'ı linç etmesine neden oldu ve sonrasında Vatikan'da testis kontrolü geleneğinin başlamasına yol açtı.
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Günümüzde bu geleneğin arkasındaki nedenler ve Joan'ın varlığı tarihçiler arasında hala tartışma konusu. Vatikan Joan’ın kayıtlardaki tutarsızlıklarını farklı isimlerin karışıklığına atfederken bu olayın gerçekliğini sorgulayan birçok görüş de bulunuyor.
Joan'ın hikayesi tarihsel bir efsane olarak kalmaya devam ederken testis kontrolü uygulaması Katolik Kilisesi’nin cinsiyetle ilgili katı tutumlarını da gözler önüne seriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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