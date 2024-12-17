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Dünyada Atatürk Adını Taşıyan Tek Coğrafi Konum Atatürk Entrance'nin Hikayesi

Dünyada Atatürk Adını Taşıyan Tek Coğrafi Konum Atatürk Entrance'nin Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 13:23

Avustralya’nın güneybatısında, Albany Körfezi’nde Atatürk’ün adını taşıyan bir boğaz olduğunu biliyor muydunuz? “Atatürk Entrance” ismi bir zamanlar düşman olan halklar arasında kurulan dostluğun unutulmaz bir simgesi. Anzak askerlerinin tarih sahnesine çıktığı bu körfez Türkiye ile Avustralya arasındaki bağın sembollerinden biri. Boğazın tepesinde bir Atatürk anıtı bu tarihi ilişkiyi onurlandırıyor. Dünyanın bittiği yerde bile Atatürk’ün izleri görülüyor!

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Dünya haritasına baktığınızda Türkiye’den binlerce kilometre uzakta, Avustralya’nın güneybatısında Albany Körfezi’nde bir isim dikkat çeker: Atatürk Entrance.

Dünya haritasına baktığınızda Türkiye’den binlerce kilometre uzakta, Avustralya’nın güneybatısında Albany Körfezi’nde bir isim dikkat çeker: Atatürk Entrance.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Anzak askerlerinin Mısır ve Çanakkale’ye gitmek üzere ilk kez denize açıldığı bu limanın girişindeki dar boğaza Atatürk’ün ismi verilmiş. Peki bu ismin hikayesi ne?

Birinci Dünya Savaşı sırasında Anzak askerlerinin Mısır ve Çanakkale’ye gitmek üzere ilk kez denize açıldığı bu limanın girişindeki dar boğaza Atatürk’ün ismi verilmiş. Peki bu ismin hikayesi ne?

1914’te savaşın karanlık günlerinde Anzak askerleri bu körfezden yola çıkmıştı. Ancak yıllar sonra o dönemin düşmanları arasında bir dostluk filizlendi. Çanakkale’deki Anzak askerlerine yönelik Atatürk’ün o ünlü sözleri bugün hala dünya çapında anılıyor.

1914’te savaşın karanlık günlerinde Anzak askerleri bu körfezden yola çıkmıştı. Ancak yıllar sonra o dönemin düşmanları arasında bir dostluk filizlendi. Çanakkale’deki Anzak askerlerine yönelik Atatürk’ün o ünlü sözleri bugün hala dünya çapında anılıyor.

“Bu topraklar üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız” diyen Atatürk’ün sözleri Avustralya’nın kalbine yerleşti ve bugün dahi hatırlanıyor.

“Bu topraklar üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız” diyen Atatürk’ün sözleri Avustralya’nın kalbine yerleşti ve bugün dahi hatırlanıyor.

Atatürk Entrance’in bulunduğu noktada bir tepe var ve bu tepeye Atatürk’ün anıtı dikilmiş. Sadece coğrafi bir ismin ötesinde bir zamanlar yaşanan büyük dostluğun bir simgesi olan bu anıt her yıl çok sayıda Avustralyalı ve Türk turistin ilgisini çekiyor.

Atatürk Entrance’in bulunduğu noktada bir tepe var ve bu tepeye Atatürk’ün anıtı dikilmiş. Sadece coğrafi bir ismin ötesinde bir zamanlar yaşanan büyük dostluğun bir simgesi olan bu anıt her yıl çok sayıda Avustralyalı ve Türk turistin ilgisini çekiyor.
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Benzer bir anıt Çanakkale’de Conkbayırı’nda da bulunuyor. Bu anıtın üzerinde Atatürk’ün Anzak askerleri için söylediği sözler yer alıyor. Kitabede, “Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar.

Benzer bir anıt Çanakkale’de Conkbayırı’nda da bulunuyor. Bu anıtın üzerinde Atatürk’ün Anzak askerleri için söylediği sözler yer alıyor. Kitabede, “Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar.

Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız…” ifadeleri bulunuyor.

Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız…” ifadeleri bulunuyor

Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız…” ifadeleri bulunuyor

Conkbayırı'nda bulunan bu kitabenin baktığı koy da Anzak Koyu olarak adlandırılmış. Bir zamanlar savaşın karanlığına gömülmüş iki millet, şimdi bu coğrafi noktayla barışı ve dostluğu kutluyor.

Conkbayırı'nda bulunan bu kitabenin baktığı koy da Anzak Koyu olarak adlandırılmış. Bir zamanlar savaşın karanlığına gömülmüş iki millet, şimdi bu coğrafi noktayla barışı ve dostluğu kutluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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