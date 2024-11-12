Atatürk'ün İsmi Neden Bazı Resmi Belgelerde "Kamâl" Olarak Geçiyor? İşte Pek Fazla Bilinmeyen Hikayesi

'Bugünün tebliğinde, Önder Atatürk'ün öz adının Kamâl olarak yazıldığını gözlemledik. Yaptığımız araştırmalardan, bu yazımın sebebini ve temelini anlamış bulunmaktayız. Aldığımız istihbaratlara göre, Atatürk'ün taşıdığı Kamâl adı ne Arapça bir kelime ne de Arapça 'Kemal' kelimesinin anlamına denk gelmektedir.

Atatürk'ün öz adı, Türkçede 'ordu ve kale' anlamına gelen 'Kamâl'dır. Üstteki son (â), yumuşatıldığı için telaffuzu neredeyse Arapça 'Kemal'e yaklaşır. Benzerlik, aslında bundan ibaretti. Kemal ismi Arapça kökenli bir isimdir. Kemal, 'olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik' anlamlarına gelir.'