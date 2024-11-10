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Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’ndan Çıkartılan Cümlesinin Derinden Etkileyen Hikayesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’ndan Çıkartılan Cümlesinin Derinden Etkileyen Hikayesi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 17:48

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Bugün, 10 Kasım’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Yurdun dört bir köşesinde, kalplerde aynı hüzün ve sevgiyle Atatürk anılırken, yıllar önce 10. Yıl Nutku’ndan çıkardığı duygusal bir cümleyi hatırlıyoruz. Ünlü tarihçi Cemal Kutay’ın aktardığına göre, Atatürk’ün “Beni hatırlayınız” sözleri aslında Nutuk metninde yer alıyordu. Peki, bu anlam yüklü cümle neden metinden çıkarıldı? “Beni hatırlayınız” ifadesinin arkasındaki derin ve duygusal hikayeye birlikte göz atalım.

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Atatürk, 10. Yıl Nutku’nu hazırlarken kendi el yazısıyla şu satırları da eklemişti: “Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.”

Atatürk, 10. Yıl Nutku’nu hazırlarken kendi el yazısıyla şu satırları da eklemişti: “Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.”

Atatürk, Nutku tamamladıktan sonra metni dönemin önemli isimlerinden Hikmet Bayur’a okuttu. Bayur, bu satırları okuduğunda içi burkuldu çünkü bu sözler, sanki bir vedayı andırıyordu.

Bayur, duygularını saklamadan Atatürk’e dönüp "Bu cümle bir vedayı hissettiriyor, milletin kalbini bir veda acısıyla yakmayınız" dedi.

Bayur, duygularını saklamadan Atatürk’e dönüp "Bu cümle bir vedayı hissettiriyor, milletin kalbini bir veda acısıyla yakmayınız" dedi.

Atatürk, Bayur’un bu önerisi üzerine düşünerek bu cümleyi metinden çıkarmaya karar verdi. Ancak bu kararın ardından Bayur’a dönerek şöyle dedi: “Bana bunu kaldırttığın için ileride, ben öldükten sonra inşallah pişmanlık duymazsın.”

Her ne kadar “Beni hatırlayınız” ifadesini silmiş olsa da, bugün Atatürk’ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz ve onu "hatırlıyoruz".

Her ne kadar “Beni hatırlayınız” ifadesini silmiş olsa da, bugün Atatürk’ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz ve onu "hatırlıyoruz".

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