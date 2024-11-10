Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’ndan Çıkartılan Cümlesinin Derinden Etkileyen Hikayesi

Bugün, 10 Kasım’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Yurdun dört bir köşesinde, kalplerde aynı hüzün ve sevgiyle Atatürk anılırken, yıllar önce 10. Yıl Nutku’ndan çıkardığı duygusal bir cümleyi hatırlıyoruz. Ünlü tarihçi Cemal Kutay’ın aktardığına göre, Atatürk’ün “Beni hatırlayınız” sözleri aslında Nutuk metninde yer alıyordu. Peki, bu anlam yüklü cümle neden metinden çıkarıldı? “Beni hatırlayınız” ifadesinin arkasındaki derin ve duygusal hikayeye birlikte göz atalım.