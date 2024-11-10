Atatürk Sevgisi Yüreklerde: "Ben Bu Pastayı Üfleyemem" Diyen Minik Çocuğun Duygulandıran Anları

10 Kasım... Her yıl, saat dokuzu beş geçe hayatın bir anlığına durduğu, kalplerin aynı hüzünle çarptığı, Türkiye'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andığı gündür. 10 Kasım’da sadece bir yas değil, aynı zamanda bir minnet duygusu büyür içimizde. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, milletçe onun bize bıraktığı mirası minnet ve saygıyla anarız. Bu yıl da Atatürk’e olan sevgiyi küçük bir çocuğun yürekten gelen sözleriyle hatırladık. @tutubiss8 adlı TikTok hesabında paylaşılan bir videoda, doğum gününü kutlayan minik bir çocuğun sözleri herkesi derinden etkiledi.