Selanik'te Yüzlerce Kişi Atatürk'ün Doğduğu Evin Önünde Toplanıp Saygı Duruşunda Bulundu

Kaynak: https://x.com/ibrahim_ozkan61/status/...
Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Atamızın hayata gözlerini yumduğu 09:05'te tüm ülkede hayat 2 dakikalığına durdu. Yurdun dört bir yanından insanlar Atamıza saygısını ve minnetini saygı duruşu ve törenlerle sundu. Atatürk'ün doğduğu Selanik'te de benzer görüntüler vardı. Atamızın doğduğu evin önündeki törenden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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Selanik'te yüzlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin önünde toplandı.
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Atamızın doğduğu topraklarda da onun için saygı duruşunda bulunuldu.
İşte o anlar;
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