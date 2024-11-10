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Selanik'te Yüzlerce Kişi Atatürk'ün Doğduğu Evin Önünde Toplanıp Saygı Duruşunda Bulundu

Selanik'te Yüzlerce Kişi Atatürk'ün Doğduğu Evin Önünde Toplanıp Saygı Duruşunda Bulundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 14:48 Son Güncelleme: 10.11.2024 - 15:06

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Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Atamızın hayata gözlerini yumduğu 09:05'te tüm ülkede hayat 2 dakikalığına durdu. Yurdun dört bir yanından insanlar Atamıza saygısını ve minnetini saygı duruşu ve törenlerle sundu. Atatürk'ün doğduğu Selanik'te de benzer görüntüler vardı. Atamızın doğduğu evin önündeki törenden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: https://x.com/ibrahim_ozkan61/status/...
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Selanik'te yüzlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin önünde toplandı.

Selanik'te yüzlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin önünde toplandı.

Atamızın doğduğu topraklarda da onun için saygı duruşunda bulunuldu.

Atamızın doğduğu topraklarda da onun için saygı duruşunda bulunuldu.

İşte o anlar;

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