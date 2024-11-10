Selanik'te Yüzlerce Kişi Atatürk'ün Doğduğu Evin Önünde Toplanıp Saygı Duruşunda Bulundu

Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Atamızın hayata gözlerini yumduğu 09:05'te tüm ülkede hayat 2 dakikalığına durdu. Yurdun dört bir yanından insanlar Atamıza saygısını ve minnetini saygı duruşu ve törenlerle sundu. Atatürk'ün doğduğu Selanik'te de benzer görüntüler vardı. Atamızın doğduğu evin önündeki törenden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.