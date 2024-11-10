Bir Vatandaş Elinde Çay Tepsisi ile Yürürken Siren Seslerini Duyunca Tepsiyi Fırlatıp Saygı Duruşuna Geçti

Bugün atamızın aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Ulu Önder'in hayata gözlerini yumduğu saatte hayat durdu. Siren sesleriyle birlikte insanlar saygı duruşuna geçti. Yurdumuzun dört bir yanından, saat 09:05'te çekilmiş görüntüler gelmeye başladı. Bu anlarda dikkat çeken olaylar da yaşandı elbette.