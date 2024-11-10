Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Vatandaş Elinde Çay Tepsisi ile Yürürken Siren Seslerini Duyunca Tepsiyi Fırlatıp Saygı Duruşuna Geçti

Bir Vatandaş Elinde Çay Tepsisi ile Yürürken Siren Seslerini Duyunca Tepsiyi Fırlatıp Saygı Duruşuna Geçti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 12:52

İçerik Devam Ediyor

Bugün atamızın aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Ulu Önder'in hayata gözlerini yumduğu saatte hayat durdu. Siren sesleriyle birlikte insanlar saygı duruşuna geçti. Yurdumuzun dört bir yanından, saat 09:05'te çekilmiş görüntüler gelmeye başladı. Bu anlarda dikkat çeken olaylar da yaşandı elbette.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Elinde çay tepsisiyle yürüyen bir vatandaş, o sırada siren seslerini duydu.

Elinde çay tepsisiyle yürüyen bir vatandaş, o sırada siren seslerini duydu.

Çay tepsisini fırlatıp saygı duruşuna geçen vatandaşın o anları izleyenleri gülümsetti.

Çay tepsisini fırlatıp saygı duruşuna geçen vatandaşın o anları izleyenleri gülümsetti.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın