Prof. Dr. Celal Şengör'ün Atatürk ile İlgili Sözleri Gündem Oldu: "Atatürk'e Laf Edenin Şempanzeden Farkı Yok"

Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye'nin en önemli bilim adamlarından biri olarak kabul edilir. Kendisi, bilim dünyasındaki çalışmaları ve katkılarıyla tanınan, saygın ve değerli bir isimdir. Bilim camiasında yaptığı çığır açan çalışmaları ile tanınan Şengör, ülkemizin bilimsel alanda yetiştirdiği en değerli beyinlerden biridir. Bilim dünyasına yaptığı katkılar ve sunduğu yeniliklerle, Türkiye'nin bilimsel alanda ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır. Kendisi, bilimsel başarıları ve özverili çalışmalarıyla tanınan, ülkemizin gurur kaynağı bir bilim insanıdır.
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Şengör’e katıldığı bir programda “Atatürk karşınızda olsaydı ona ne söylerdiniz?” Sorusunu yanıtladı.
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Soruyu yanıtlarken gözleri dolan Şengör, “Atatürk’ laf edenin şempanzeden farkı yoktur.” dedi.
İşte o sözler;
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