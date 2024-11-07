Metin Akpınar Bahçeli'nin Tartışma Yaratan Sözlerini Yorumladı: "Ben Söylesem Sabahı Beklemeden Alırlardı"

Geçtiğimiz hafta tüm ülkenin gündemi Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaydı bildiğiniz üzere. 'Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun' diyen Bahçeli'nin sözlerine pek çok kişiden tepki geldi. Özellikle şehit aileleri bu teklife şiddetle karşı çıktı. Bu söylem elbette pek çok programda da tartışıldı.