Metin Akpınar Artan Ev Fiyatları Hakkında Konuştu: ''Emeklinin Başını Sokacak Bir Yer Alması Mümkün Olmalı"

Son dönemde ev fiyatları ve kiralar akılalmaz bir biçimde arttığı bildiğiniz üzere. Bu konuda çeşitli düzenlemeler yapılsa da henüz net bir sonuç alınmadı.
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Oyuncu Metin Akpınar, KAFA TV isimli Youtube kanalında bu konu hakkında yorumda bulundu.
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Emekli olmuş insanların aldığı parayla başını sokacak bir ev almasının mümkün olması gerektiğine dikkat çeken Akpınar "Bunu yapamıyorsa o harcanmış bir insandır." dedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
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