Bu Kadar mı Fark Eder? Almanya'ya Taşınan Bir Genç Hayatında Meydana Gelen Değişimleri Paylaştı

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/185237...
Son dönemde ülkedeki problemler ve ekonomideki kötü gidişat gençleri yurt dışına yöneltti. Bunun için ilk tercih ise Almanya oluyor. Kimileri bunun kesinlikle kurtuluş olduğunu düşünürken, kimileri ise kaçmanın çözüm olmayacağını savunuyor.
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Almanya'ya taşınan bir genç, hayatında meydana gelen değişimleri anlattı.
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Market fiyatlarını takip etmemekten, marka takıntısını bırakmaya kadar pek çok değişim yaşayan gencin videosu, bu konuda ikilemde kalanları bir kere daha düşündürdü.
İşte o video;
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