Yerli ve Milli Cadılar Bayramı Kostümleri ile Parti Veren Arkadaşlar Yaratıcılıklarıyla Beğeni Topladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBozMw...
Bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı geldi. Yurt dışında insanlar birbirinden yaratıcı kostümleri ile partilerde boy göstermeye başladı. Ülkemizde de Cadılar Bayramı kutlanıyor fakat elbette her birinde ülkemize ait bir dokunuş oluyor.
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Bir grup arkadaş Yerli ve Milli Cadılar Bayramı partisi düzenledi.
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Rafet El Roman'dan Vecihi'ye pek çok kostümün giyildiği parti, yaratıcılığıyla beğeni topladı.
İşte o kostümler;
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