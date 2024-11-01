Görüş Bildir
Haberler
Video
Yerli ve Milli Cadılar Bayramı Kostümleri ile Parti Veren Arkadaşlar Yaratıcılıklarıyla Beğeni Topladı

Yerli ve Milli Cadılar Bayramı Kostümleri ile Parti Veren Arkadaşlar Yaratıcılıklarıyla Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2024 - 16:35

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı geldi. Yurt dışında insanlar birbirinden yaratıcı kostümleri ile partilerde boy göstermeye başladı. Ülkemizde de Cadılar Bayramı kutlanıyor fakat elbette her birinde ülkemize ait bir dokunuş oluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBozMw...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir grup arkadaş Yerli ve Milli Cadılar Bayramı partisi düzenledi.

Bir grup arkadaş Yerli ve Milli Cadılar Bayramı partisi düzenledi.

Rafet El Roman'dan Vecihi'ye pek çok kostümün giyildiği parti, yaratıcılığıyla beğeni topladı.

Rafet El Roman'dan Vecihi'ye pek çok kostümün giyildiği parti, yaratıcılığıyla beğeni topladı.

İşte o kostümler;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın