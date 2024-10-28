Düğününde Davetlilerin Önünde Prenses Gibi Gözüken Gelin Düğünün Arka Planını Paylaştı

Düğünler, gelin ve damat için oldukça yorucu ve stresli olabiliyor. Bu özel günler, çiftlerin hayatlarında bir dönüm noktası olmasına rağmen, aynı zamanda yoğun bir hazırlık sürecini de beraberinde getiriyor. Özellikle düğün organizasyonunun tüm detaylarına hakim olmak, çiftlerin üzerinde ekstra bir yük oluşturabiliyor. Bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yorucu olabiliyor ve çiftlerin bu özel günlerini tam anlamıyla keyif alarak geçirmelerini engelleyebiliyor.