Bir Buzağı Cadılar Bayramı Kostümünü Annesi Zannedip Süt İçmeye Çalıştı

Bildiğiniz üzere pek çok ülkede Cadılar Bayramı rüzgarı başladı. Şimdiden sosyal medyada birbirinden ilginç kostümler gördük. Fakat bu kostümlerden bir tanesi, izleyenlerin kalbini paramparça edecek bir olaya sebep oldu.
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Bir adam, inek üzerine binmiş bir çiftçi görünümü veren bir kostüm ile Cadılar Bayramı kutlamalarına katıldı.
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Fakat bir buzağı, kostümü gerçek zannedince kostümden süt içemeye çalıştı.
İşte o anlar;
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