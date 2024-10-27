Yerli John Wick Spor Yaptığı Sırada Üzerine Koşan Köpekleri Konuşarak İkna Etti: "İnsandan Farkınız Olsun"

Karamanlı John Wick'i tanıyanlarınız vardır. Kendisi John Wick'e benzerliğiyle ünlü olmuş, ardından da çektiği videolarla fenomen haline gelmişti. Tanıyanlar bilir ki kendisi hayvan ve doğa sevgisi ile biliniyor. Hatta bu konuda pek çok videoya da imza attı.