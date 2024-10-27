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Yerli John Wick Spor Yaptığı Sırada Üzerine Koşan Köpekleri Konuşarak İkna Etti: "İnsandan Farkınız Olsun"

Yerli John Wick Spor Yaptığı Sırada Üzerine Koşan Köpekleri Konuşarak İkna Etti: "İnsandan Farkınız Olsun"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
27.10.2024 - 11:57 Son Güncelleme: 27.10.2024 - 12:07

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Karamanlı John Wick'i tanıyanlarınız vardır. Kendisi John Wick'e benzerliğiyle ünlü olmuş, ardından da çektiği videolarla fenomen haline gelmişti. Tanıyanlar bilir ki kendisi hayvan ve doğa sevgisi ile biliniyor. Hatta bu konuda pek çok videoya da imza attı.

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Arazide koşu yapan Yerli John Wick birkaç köpek tarafından kovalandı.

Arazide koşu yapan Yerli John Wick birkaç köpek tarafından kovalandı.

Köpekleri konuşarak ikna eden Ömer Arslan'ın o anları izleyenleri güldürdü.

Köpekleri konuşarak ikna eden Ömer Arslan'ın o anları izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

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