Bir Kadın Yıllardır Görmenin Hayalini Kurduğu Eyfel Kulesi'ne Gidince Tatsız Bir Sürprizle Karşılaştı

Eyfel Kulesi, dünyanın en çok turist alan yapılarından biri. Bu muhteşem yapı, 330 metre yüksekliğiyle gökyüzüne doğru uzanır ve mükemmel bir mühendislik başarısıdır. İlk olarak 1889 yılında tamamlanan kule, o zamandan beri milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.