Bir Kadın Yıllardır Görmenin Hayalini Kurduğu Eyfel Kulesi'ne Gidince Tatsız Bir Sürprizle Karşılaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA6T0z...
Eyfel Kulesi, dünyanın en çok turist alan yapılarından biri. Bu muhteşem yapı, 330 metre yüksekliğiyle gökyüzüne doğru uzanır ve mükemmel bir mühendislik başarısıdır. İlk olarak 1889 yılında tamamlanan kule, o zamandan beri milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
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Yıllardır Eyfel Kulesi'ne gitmenin hayalini kuran bir sosyal medya kullanıcısı, Eyfel Kulesi'ne gidince tatsız bir sürpriz karşılaştı.
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Hava koşulları sebebiyle Eyfel Kulesi'nin tamamını göremeyen kadın, yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.
İşte o video;
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