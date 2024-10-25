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Bir Kadın Yıllardır Görmenin Hayalini Kurduğu Eyfel Kulesi'ne Gidince Tatsız Bir Sürprizle Karşılaştı

Bir Kadın Yıllardır Görmenin Hayalini Kurduğu Eyfel Kulesi'ne Gidince Tatsız Bir Sürprizle Karşılaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 22:26

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Eyfel Kulesi, dünyanın en çok turist alan yapılarından biri. Bu muhteşem yapı, 330 metre yüksekliğiyle gökyüzüne doğru uzanır ve mükemmel bir mühendislik başarısıdır. İlk olarak 1889 yılında tamamlanan kule, o zamandan beri milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA6T0z...
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Yıllardır Eyfel Kulesi'ne gitmenin hayalini kuran bir sosyal medya kullanıcısı, Eyfel Kulesi'ne gidince tatsız bir sürpriz karşılaştı.

Yıllardır Eyfel Kulesi'ne gitmenin hayalini kuran bir sosyal medya kullanıcısı, Eyfel Kulesi'ne gidince tatsız bir sürpriz karşılaştı.

Hava koşulları sebebiyle Eyfel Kulesi'nin tamamını göremeyen kadın, yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.

Hava koşulları sebebiyle Eyfel Kulesi'nin tamamını göremeyen kadın, yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.

İşte o video;

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