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Kedilerden Sonra Şimdi de Bebekler: Ülkemizi Ziyaret Eden Bir Aile Minik Bebeklerinin Gördüğü İlgiyi Paylaştı

Kedilerden Sonra Şimdi de Bebekler: Ülkemizi Ziyaret Eden Bir Aile Minik Bebeklerinin Gördüğü İlgiyi Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 12:29

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Ülkemizin kedi sevgisi, tüm dünyanın malumu artık bildiğiniz üzere. Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin dikkatini çeken durum, onların çektikleri videolar ile dünyaya yayıldı. Kedilerin ardından şimdi de bebeklerin gördüğü ilgi viral olmaya başladı.

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Bebekleriyle ülkemizi ziyaret eden bir aile, minik bebeklerinin gittikleri her yerde gördüğü ilgili şaşkınlıkla paylaştı.

Bebekleriyle ülkemizi ziyaret eden bir aile, minik bebeklerinin gittikleri her yerde gördüğü ilgili şaşkınlıkla paylaştı.

Kalpleri ısıtan o videonun yorumlarında pek çok turist de benzer deneyimler yaşadıklarını anlattı.

Kalpleri ısıtan o videonun yorumlarında pek çok turist de benzer deneyimler yaşadıklarını anlattı.

İşte o video;

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