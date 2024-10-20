Okulunda Yapılacak Olan Doğum Günü Partisi İçin Sabredemeyen Bir Minik Kameralara Suçüstü Yakalandı

Çocuklar, dünyanın eğlenceli ve neşe dolu varlıklarıdır. Onların saf ve masum dünyaları, hayatın en büyülü anlarını bizlere sunar. Her biri, kendine özgü karakterleri, eşsiz yetenekleri ve sınırsız hayal güçleriyle, yaşamımıza renk kadar.
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Okulunda bir sınıf arkadaşı için hazırlanan partiyi bekleyemeyen bir minik, kimse görmeden pastadan bir ısırık aldı.
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Kameralara yakalanan miniğin suçüstü yakalandığı anlar izleyenleri gülümsetti.
İşte o video;
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