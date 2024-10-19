Doğum Gününde Ettikleri Kavga ile Sosyal Medyada Viral Olan Kardeşler 4 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıllarda bir doğum günü videosu ile viral olan kardeşleri hatırlarsınız. Abla, kardeşinin doğum günü pastasını üfleyerek kardeşini sinirlendirmiş üzerine yaptığı hareketlerle izleyenleri de sinirlendirmişti. Ardından o video uzun süre sosyal medyada konuşuldu.
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O iki kardeş bu yıl yeni bir video ile yeniden viral oldu.
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Daha dün gibi hatırladığımız kardeşlerin büyümüş halleri zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kere daha hatırlattı.
İşte o değişim;
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