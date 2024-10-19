Görüş Bildir
Haberler
Video
Doğum Gününde Ettikleri Kavga ile Sosyal Medyada Viral Olan Kardeşler 4 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Doğum Gününde Ettikleri Kavga ile Sosyal Medyada Viral Olan Kardeşler 4 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 16:54

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıllarda bir doğum günü videosu ile viral olan kardeşleri hatırlarsınız. Abla, kardeşinin doğum günü pastasını üfleyerek kardeşini sinirlendirmiş üzerine yaptığı hareketlerle izleyenleri de sinirlendirmişti. Ardından o video uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

O iki kardeş bu yıl yeni bir video ile yeniden viral oldu.

O iki kardeş bu yıl yeni bir video ile yeniden viral oldu.

Daha dün gibi hatırladığımız kardeşlerin büyümüş halleri zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kere daha hatırlattı.

Daha dün gibi hatırladığımız kardeşlerin büyümüş halleri zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kere daha hatırlattı.

İşte o değişim;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın