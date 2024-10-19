Doğum Gününde Ettikleri Kavga ile Sosyal Medyada Viral Olan Kardeşler 4 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıllarda bir doğum günü videosu ile viral olan kardeşleri hatırlarsınız. Abla, kardeşinin doğum günü pastasını üfleyerek kardeşini sinirlendirmiş üzerine yaptığı hareketlerle izleyenleri de sinirlendirmişti. Ardından o video uzun süre sosyal medyada konuşuldu.