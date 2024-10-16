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Çince Öğrenenler Anlar: 'A' Harfinin Farklı Tonlamalarını Öğrenen Çinli Kızın Küçük Çaplı Sinir Krizi

Çince Öğrenenler Anlar: 'A' Harfinin Farklı Tonlamalarını Öğrenen Çinli Kızın Küçük Çaplı Sinir Krizi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 16:22

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Çince, dünyada en çok konuşulan dillerin başında geliyor.. Bu dilin karmaşıklığı ve öğrenme sürecindeki zorlukları, onu dünyanın en zor dillerinden biri haline getiriyor. Ancak, bu durum aynı zamanda onu öğrenmeyi bir o kadar da ilginç ve tatmin edici kılıyor. Bu sadece başka anadillere sahip yetişkinler için değil, okuma ve yazmayı yeni öğrenen minikler için de zorlayıcı olabiliyor.

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Okula başlayan minik bir kız, ‘a’ harfini öğrenirken biraz zorlandı.

Okula başlayan minik bir kız, ‘a’ harfini öğrenirken biraz zorlandı.

Harfin dört farklı tonlamasını ezberlemeye çalışan minik kızın kriz anları izleyenleri gülümsetti.

Harfin dört farklı tonlamasını ezberlemeye çalışan minik kızın kriz anları izleyenleri gülümsetti.

İşte o video;

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