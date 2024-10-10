Gaziantep'e Atanan Bir Öğretmen Bölgede Kullanılan Yöresel Tabirleri Öğrencilerinden Öğrendi

Türkiye, kültürel çeşitliliği ile bilinen bir ülke. Her bir bölgesi, kendine has özellikleri ve benzersiz atmosferi ile adeta ayrı bir dünya sunuyor. Bu eşsiz kültürel miras, ülkemizi eşsiz bir destinasyon haline getiriyor. Her bölgesinin kendine has özellikleri, Türkiye'yi keşfetmek isteyenler için heyecan verici bir macera vaat ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gaziantep'e atanan bir öğretmenin, bölgenin yöresel kelimelerini öğrencilerinden öğrendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrencilerin öğretmenlerini yepyeni kelimelerle tanıştırdığı o video, sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın