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Gaziantep'e Atanan Bir Öğretmen Bölgede Kullanılan Yöresel Tabirleri Öğrencilerinden Öğrendi

Gaziantep'e Atanan Bir Öğretmen Bölgede Kullanılan Yöresel Tabirleri Öğrencilerinden Öğrendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 09:33

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Türkiye, kültürel çeşitliliği ile bilinen bir ülke. Her bir bölgesi, kendine has özellikleri ve benzersiz atmosferi ile adeta ayrı bir dünya sunuyor. Bu eşsiz kültürel miras, ülkemizi eşsiz bir destinasyon haline getiriyor. Her bölgesinin kendine has özellikleri, Türkiye'yi keşfetmek isteyenler için heyecan verici bir macera vaat ediyor.

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Gaziantep'e atanan bir öğretmenin, bölgenin yöresel kelimelerini öğrencilerinden öğrendi.

Gaziantep'e atanan bir öğretmenin, bölgenin yöresel kelimelerini öğrencilerinden öğrendi.

Öğrencilerin öğretmenlerini yepyeni kelimelerle tanıştırdığı o video, sosyal medyada beğeni topladı.

Öğrencilerin öğretmenlerini yepyeni kelimelerle tanıştırdığı o video, sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o video;

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