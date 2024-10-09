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İnsanlara Verdiği Küçük Notlarla Günlerini Güzelleştiren Genç Su Satan Bir Çocuğa Verdiği Notla Duygulandırdı

İnsanlara Verdiği Küçük Notlarla Günlerini Güzelleştiren Genç Su Satan Bir Çocuğa Verdiği Notla Duygulandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 17:46

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Sokakta rastgele insanlara ve sokak satıcılarına verdiği küçük notlarla onların gününü güzelleştiren Furkan Ünal'ın videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisinin yazdığı küçücük bir cümle onlara büyük bir motivasyon ve güç verip ruh hallerini tamamen değiştiriyor. Aynı zamanda bu videolar izleyenleri de oldukça duygulandırıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAiyMd...
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Furkan Ünal bu sefer de verdiği bir notla, parkta su satan minik bir çocuğu mutlu etti.

Furkan Ünal bu sefer de verdiği bir notla, parkta su satan minik bir çocuğu mutlu etti.

Nota defalarca bakan miniğin gözyaşları, izleyenleri de duygudan duyguya sürükledi.

Nota defalarca bakan miniğin gözyaşları, izleyenleri de duygudan duyguya sürükledi.

İşte o video;

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