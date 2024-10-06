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Çocuklarını Kaybeden Bir Çift Bu Süreçte Çevrelerinden Duydukları En Saçma Cümleleri Paylaştı

Çocuklarını Kaybeden Bir Çift Bu Süreçte Çevrelerinden Duydukları En Saçma Cümleleri Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 17:38

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İnsanın karşısındakini anlama ve onun duygularını, düşüncelerini kendi üzerinde hissetme yeteneği olan empati, bireysel ve toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde kilit rol oynar. Bu nedenle, empati yeteneği, her bireyin geliştirmesi gereken ve üzerinde durması gereken bir özelliktir. Elbette her acıyı tam anlamıyla anlamak mümkün olmasa da hangi davranışların, hangi sözlerin can yakabileceğini az çok hepimiz tahmin edebiliriz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9S3aI...
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Evlatlarını kaybeden bir çift, bu süreçte duydukları en garip cümleleri paylaştı.

Evlatlarını kaybeden bir çift, bu süreçte duydukları en garip cümleleri paylaştı.

Çifte teselli verdiklerini düşünürken devirdikleri çamlar, izleyenlere akıl tutulması yaşattı.

Çifte teselli verdiklerini düşünürken devirdikleri çamlar, izleyenlere akıl tutulması yaşattı.

İşte o video;

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