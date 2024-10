Çocuklarını Kaybeden Bir Çift Bu Süreçte Çevrelerinden Duydukları En Saçma Cümleleri Paylaştı

İnsanın karşısındakini anlama ve onun duygularını, düşüncelerini kendi üzerinde hissetme yeteneği olan empati, bireysel ve toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde kilit rol oynar. Bu nedenle, empati yeteneği, her bireyin geliştirmesi gereken ve üzerinde durması gereken bir özelliktir. Elbette her acıyı tam anlamıyla anlamak mümkün olmasa da hangi davranışların, hangi sözlerin can yakabileceğini az çok hepimiz tahmin edebiliriz.