Mert Genco, Fırat Sobutay'ın 2018'de Gittiği Dönerciye Giderek 6 Yıl İçindeki Fiyat Değişimini Gösterdi

Son birkaç yılda ülkemizde fiyat artışı akılalmaz bir boyuta ulaştı. Bu durum, ekonomik dengeleri sarsarken, halkın alım gücünü de ciddi anlamda etkiledi. Sadece birkaç yıl içerisinde ortaya çıkan bu durum, tüketicilerin ve işletmelerin ekonomik stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Artan fiyatlar, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde ciddi değişikliklere yol açtı. Bu süreçte bir çoğumuzun fiyat algısı bozuldu.