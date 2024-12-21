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Mert Genco, Fırat Sobutay'ın 2018'de Gittiği Dönerciye Giderek 6 Yıl İçindeki Fiyat Değişimini Gösterdi

Mert Genco, Fırat Sobutay'ın 2018'de Gittiği Dönerciye Giderek 6 Yıl İçindeki Fiyat Değişimini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2024 - 18:37

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Son birkaç yılda ülkemizde fiyat artışı akılalmaz bir boyuta ulaştı. Bu durum, ekonomik dengeleri sarsarken, halkın alım gücünü de ciddi anlamda etkiledi. Sadece birkaç yıl içerisinde ortaya çıkan bu durum, tüketicilerin ve işletmelerin ekonomik stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Artan fiyatlar, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde ciddi değişikliklere yol açtı. Bu süreçte bir çoğumuzun fiyat algısı bozuldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DD1wkJPuaj3/
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Mert Genco isimli içerik üreticisi, Fırat Sobutay'un bir YouTube videosunda 5 TL'ye yediği döneri bugün yeniden yedi.

Mert Genco isimli içerik üreticisi, Fırat Sobutay'un bir YouTube videosunda 5 TL'ye yediği döneri bugün yeniden yedi.

Sadece 6 sene içinde değişen fiyatlar ve düşen alım gücü, net bir şekilde gözler önüne serildi.

Sadece 6 sene içinde değişen fiyatlar ve düşen alım gücü, net bir şekilde gözler önüne serildi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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