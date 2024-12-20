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Bir Kozmetik Mağazasında Satış Danışmanlığı İçin Giden Psikoloji Mezunu Bir Kadın Hislerini Anlattı

Bir Kozmetik Mağazasında Satış Danışmanlığı İçin Giden Psikoloji Mezunu Bir Kadın Hislerini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 19:53

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Günümüzde, işsizlik sorunu, toplumun en önemli meselelerinden biri haline geldi. Üniversite mezunlarından oluşan geniş bir kesim bile, iş bulma konusunda zorluk yaşıyor. Bu durum, hem bireyler hem de toplum açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu durum, toplumun genelinde bir huzursuzluk yaratıyor ve ekonomik dengeleri olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle gençleri ciddi bunalımlara da sürüklüyor. Psikoloji mezunu bir kadın, yaşadığı soruna sosyal medya hesabından isyan etti.

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Psikoloji bölümüden yeni mezun olan genç kadın, bir kozmetik mağazasında satış danışmanı olmak için iş görüşmesine gideceğini söyledi.

Psikoloji bölümüden yeni mezun olan genç kadın, bir kozmetik mağazasında satış danışmanı olmak için iş görüşmesine gideceğini söyledi.

"Ne kadar yorgun, mutsuz ve emeklerim boşa gitmiş gibi hissettiğimi size anlatamam.” diyen kadın kendisi ile benzer sorunlar yaşayanların da sesi oldu.

"Ne kadar yorgun, mutsuz ve emeklerim boşa gitmiş gibi hissettiğimi size anlatamam.” diyen kadın kendisi ile benzer sorunlar yaşayanların da sesi oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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palpito21

İyi de bizene , psikologmuyuz derdini dinliyoruz 😒