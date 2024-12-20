Bir Kozmetik Mağazasında Satış Danışmanlığı İçin Giden Psikoloji Mezunu Bir Kadın Hislerini Anlattı

Günümüzde, işsizlik sorunu, toplumun en önemli meselelerinden biri haline geldi. Üniversite mezunlarından oluşan geniş bir kesim bile, iş bulma konusunda zorluk yaşıyor. Bu durum, hem bireyler hem de toplum açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu durum, toplumun genelinde bir huzursuzluk yaratıyor ve ekonomik dengeleri olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle gençleri ciddi bunalımlara da sürüklüyor. Psikoloji mezunu bir kadın, yaşadığı soruna sosyal medya hesabından isyan etti.