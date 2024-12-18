Hayaller/Hayatlar: Bir Kadın Geçtiğimiz Yılbaşında Yaptığı Hayal Panosunda 'Gerçekleşen' Dileklerini Paylaştı

Sosyal medya platformlarında çeşit çeşit ritüeller, manifestolar ve farklı dilek biçimleriyle karşılaşıyoruz. Her geçen gün spiritüel konulara merak daha da artıyor. Hatta tüm bunlar sosyal medyada birer akıma bile dönüşebiliyor. Bu akımlardan en öne çıkanı ise 'hayal panoları'. İnsanlar yıl boyunca yapmayı hedefledikleri şeylerin görsellerini bir panoda birleştiriyor, bu panoyu her gün görebilecekleri bir yere koyuyor ve bu şekilde gerçekleştirmek istedikleri hayalleri sürekli olarak hatırlamış oluyor. Fakat elbette hayal kurmanın bir sınırı yok ve bu da bazen hayal kırıklığını beraberinde getirebiliyor.
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Bir kadın, geçtiğimiz yılbaşında hazırladığı hayal panosunu ve bu panodaki dileklerden hangilerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini paylaştı.
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"Biraz da gerçekler" notuyla paylaştığı o video, kendisi gibi dilekleri gerçekleşmeyenlere de moral oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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