Hayaller/Hayatlar: Bir Kadın Geçtiğimiz Yılbaşında Yaptığı Hayal Panosunda 'Gerçekleşen' Dileklerini Paylaştı

Sosyal medya platformlarında çeşit çeşit ritüeller, manifestolar ve farklı dilek biçimleriyle karşılaşıyoruz. Her geçen gün spiritüel konulara merak daha da artıyor. Hatta tüm bunlar sosyal medyada birer akıma bile dönüşebiliyor. Bu akımlardan en öne çıkanı ise 'hayal panoları'. İnsanlar yıl boyunca yapmayı hedefledikleri şeylerin görsellerini bir panoda birleştiriyor, bu panoyu her gün görebilecekleri bir yere koyuyor ve bu şekilde gerçekleştirmek istedikleri hayalleri sürekli olarak hatırlamış oluyor. Fakat elbette hayal kurmanın bir sınırı yok ve bu da bazen hayal kırıklığını beraberinde getirebiliyor.