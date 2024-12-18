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Bir Aşiret Düğününde Kuyumcu Stantlarıyla Getirilen ve Ucu Bucağı Görülmeyen Takı Kuyruğu Dudak Uçuklattı

Bir Aşiret Düğününde Kuyumcu Stantlarıyla Getirilen ve Ucu Bucağı Görülmeyen Takı Kuyruğu Dudak Uçuklattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.12.2024 - 19:32

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Aşiret düğünlerinin en belirgin ve ilgi çekici özelliklerinden biri, kuşkusuz takı kuyruklarıdır. Bu geleneksel etkinliklerde, konuklar sırayla gelin ve damada çeşitli takılar takarlar. Bu takıların arasında altınlar, bilezikler, kolyeler ve hatta pahalı saatler bulunur. Bu takıların değeri, aşiret içindeki statüyü ve zenginliği yansıtır. Bu ritüel, düğünlerin vazgeçilmez bir parçasıdır ve aşiretlerin kültürel kimliklerinin bir parçasıdır.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozlemproducti...
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Bir aşiret düğünündeki yeni nesil takı kuyruğu sosyal medyada viral oldu.

Bir aşiret düğünündeki yeni nesil takı kuyruğu sosyal medyada viral oldu.

Kuyumcu stantları ile sergilenen takılar, izleyenlerin dudaklarını uçuklattı.

Kuyumcu stantları ile sergilenen takılar, izleyenlerin dudaklarını uçuklattı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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