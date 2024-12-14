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Mersin'in Tarsus İlçesinde Yaşayan Bir Vatandaş Tarlasını Satıp Çektiği Kliple Tüm Sanatçılara Meydan Okudu

Mersin'in Tarsus İlçesinde Yaşayan Bir Vatandaş Tarlasını Satıp Çektiği Kliple Tüm Sanatçılara Meydan Okudu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 20:57

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Günümüzde, sosyal medyanın yükselişi sayesinde, ün kazanmak artık bir hayli kolaylaştı. Bir zamanlar sadece belirli bir yeteneğe, beceriye veya başarıya sahip olanlar tanınırken, şimdi herkesin bir gece içinde ün kazanma potansiyeli var. Sosyal medya platformları, insanların kendilerini dünyaya gösterme ve tanıtma fırsatı sunuyor. Bu durum, ünlü olma yolculuğunu daha erişilebilir ve hızlı hale getiriyor. Elbette bu hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan bir vatandaş, klip çekmek için tarlasını sattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan bir vatandaş, klip çekmek için tarlasını sattı.

Çektiği kliple sanatçılara meydan okuyan vatandaş, "Tarlamı sattım klip çektim. Sanat için bütün her şeye hazırım.'' dedi.

Çektiği kliple sanatçılara meydan okuyan vatandaş, "Tarlamı sattım klip çektim. Sanat için bütün her şeye hazırım.'' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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