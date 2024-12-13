Çantadan Karakter Analizi Yapan Çantacı Yaptığı Tespitlerle Güldürdü

Esnafların deneyimleri ve tecrübeleri, zaman içinde onları adeta birer insan sarrafına dönüştürür. Her bir müşteriyle etkileşim, onların insan doğasını anlama yeteneklerini artırır. Bu süreçte, esnaflar, müşterilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve davranışlarını daha iyi anlamayı öğrenirler. Bu, onların işlerini daha etkili bir şekilde yürütmelerine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, esnafların zamanla insan sarrafı olması, hem işlerini daha iyi yapmalarını sağlar hem de müşterileriyle daha sağlam ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.
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Bir çantacı sattığı çanta modelleri üzerinden karakter analizi yaptı.
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Sülaleyi birbirine katan Fitnegül çantasından, ölümüne 2-3 ay kalan cimri teyze çantasına yaptığı tespitler sosyal medyada viral oldu.
İşte o tespitler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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