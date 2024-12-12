onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Erzurumlu Çocuğun Soğuk Havaları Bir Hava Durumu Yorumcusu Gibi Anlattığı Videoya Bayılacaksınız

Erzurumlu Çocuğun Soğuk Havaları Bir Hava Durumu Yorumcusu Gibi Anlattığı Videoya Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.12.2024 - 14:32

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'nin her köşesi, kendine has ağızları ve lehçeleri ile adeta bir dil zenginliği sergiliyor. Her bir bölge, kendine özgü dil yapısı ve ifade biçimleri ile eşsiz bir renk cümbüşü oluşturuyor. Bu, kültürel çeşitliliğimizin ve zenginliğimizin bir yansıması. Her bir ağız, o bölgenin tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini yansıtıyor. Bu nedenle, bu ağızların korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDZ_7Z...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Minik bir Erzurumlu, memleketinde giderek bastıran soğuk havaları bir video ile anlattı.

Minik bir Erzurumlu, memleketinde giderek bastıran soğuk havaları bir video ile anlattı.

Yöresel ağzıyla spikerliği birleştiren miniğin o haberi beğeni topladı.

Yöresel ağzıyla spikerliği birleştiren miniğin o haberi beğeni topladı.

İşte o minik;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın