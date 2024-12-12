Erzurumlu Çocuğun Soğuk Havaları Bir Hava Durumu Yorumcusu Gibi Anlattığı Videoya Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDZ_7Z...
Türkiye'nin her köşesi, kendine has ağızları ve lehçeleri ile adeta bir dil zenginliği sergiliyor. Her bir bölge, kendine özgü dil yapısı ve ifade biçimleri ile eşsiz bir renk cümbüşü oluşturuyor. Bu, kültürel çeşitliliğimizin ve zenginliğimizin bir yansıması. Her bir ağız, o bölgenin tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini yansıtıyor. Bu nedenle, bu ağızların korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor.
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Minik bir Erzurumlu, memleketinde giderek bastıran soğuk havaları bir video ile anlattı.
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Yöresel ağzıyla spikerliği birleştiren miniğin o haberi beğeni topladı.
İşte o minik;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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