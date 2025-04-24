Deniz, Kum ve Güneş Üçlüsünü Özleyenler Buraya: İzleyenlere İlaç Gibi Gelen 15 Yaz Filmi Önerisi!

Viyana’da geçen film her ne kadar bir yaz filmi gibi görünmese de, sıcak bir yaz akşamında yabancı iki gencin tanışıp şehirde sabaha kadar yürüyerek hayatı ve aşkı keşfetmesini konu alır. Yazın getirdiği spontane kararlar, kısa süreli ama derin bağlar ve geceye karışan melankoli, yaz mevsiminin ruhunu yansıtır. İçsel bir yolculukla birleşen sıcak bir aşk hikâyesi sunar.