Deniz, Kum ve Güneş Üçlüsünü Özleyenler Buraya: İzleyenlere İlaç Gibi Gelen 15 Yaz Filmi Önerisi!
Ülke genelinde yağışlı ve serin havalar etkili olurken, içimizde yaz mevsimi özlemi bir hayli artmış durumda. Tam da bu hasretin arşa çıktığı anlarda izleyenlere deniz, kum ve güneş özlemine ilaç gibi gelecek film önerilerile geldik. Yapay zekadan da destek alarak en iyi yaz temalı 15 filmi sizler için derledik...
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1. The Beach (2000)
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2. Call Me by Your Name (2017)
3. Mamma Mia! (2008)
4. Blue Crush (2002)
5. Before Sunrise (1995)
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6. Luca (2021)
7. The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)
8. Moana (2016)
9. Aquamarine (2006)
10. The Way Way Back (2013)
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11. Adrift (2018)
12.
13. Into the Blue (2005)
14. Palm Springs (2020)
15. Cocktail (1988)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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