Emir Hacısüleymanoğlu ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Didem Soydan'dan Açıklama Geldi!

Hürriyet'ten İsmail Bayrak, Didem Soydan'ın ünlü iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığını ve hatta çiftin 1 aydır da beraber olduğunu iddia etmişti.

En son 5-6 sene önce fotoğrafçı Erdi Erdoğan'la aşk yaşadığını konuştuğumuz, o zamandan bu yana da aşk orucu tuttuğuna inandığımız Didem Soydan'ın yıllar sonra bir ilişkiyle gündeme oturması şaşırtmıştı.