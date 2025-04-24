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Emir Hacısüleymanoğlu ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Didem Soydan'dan Açıklama Geldi!

Emir Hacısüleymanoğlu ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Didem Soydan'dan Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.04.2025 - 00:24

Geçtiğimiz saatlerde Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre ünlü iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Didem Soydan'dan açıklama hızlı geldi. 

Tüm kibarlığıyla konuya açıklık getiren ünlü model Didem Soydan, ortada bir aşk olup olmadığını açıkladı!

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Son zamanlarda paylaşımları ve dik duruşuyla sık sık gündem olan Didem Soydan, uzun bir aradan sonra aşk iddiasıyla gündeme oturmuştu.

Son zamanlarda paylaşımları ve dik duruşuyla sık sık gündem olan Didem Soydan, uzun bir aradan sonra aşk iddiasıyla gündeme oturmuştu.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak, Didem Soydan'ın ünlü iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığını ve hatta çiftin 1 aydır da beraber olduğunu iddia etmişti. 

En son 5-6 sene önce fotoğrafçı Erdi Erdoğan'la aşk yaşadığını konuştuğumuz, o zamandan bu yana da aşk orucu tuttuğuna inandığımız Didem Soydan'ın yıllar sonra bir ilişkiyle gündeme oturması şaşırtmıştı.

Kaçıranlar için aşk dedikodusunun çıkmasına sebep olan o fotoğrafı ve tüm detayları bu içeriğimizde anlatmıştık:

Hızla yayılan aşk iddiasını gören Didem Soydan'dan seri bir açıklama geldi!

Hızla yayılan aşk iddiasını gören Didem Soydan'dan seri bir açıklama geldi!

Her zamanki kibarlığını koruyarak takipçilerine seslenen Didem Soydan, uzun yıllardır müzmin bir bekar olduğunun altını çizdi. 

Hala da öyle olduğunu belirten Didem Soydan, Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşadığını, 'Haber değerim olduğunu anlıyorum ama dostlarımla beni sevgili yazmayın' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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