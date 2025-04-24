Okan Buruk Yalanlamıştı: Aşk Dedikoduları Sorulan Afra Saraçoğlu Muhabirlere Fena Çıkıştı!
Geçtiğimiz saatlerde ortaya enteresan bir aşk iddiası atılmış, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un bir ilişkiye başladığı dedikoduları kol gezmeye başlamıştı.
İlk yalanlama Okan Buruk'tan geldi. Aynı soru, geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından görüntülenen Afra Saraçoğlu'na iletildiğindeyse ortalık fena gerildi.
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Geçtiğimiz saatlerde büyük bir çoğunluğun "Ne alaka?" diyerek tepki verdiği bir aşk iddiası ortaya atılmıştı.
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Afra Saraçoğlu'ndan elbette ses seda yoktu. Özel hayatıyla ilgili konuşmaktan nefret eden ve asla da konuşmayan Saraçoğlu, muhtemelen bu dedikoduyu duymazdan gelecekti ki...
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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