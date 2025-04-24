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Okan Buruk Yalanlamıştı: Aşk Dedikoduları Sorulan Afra Saraçoğlu Muhabirlere Fena Çıkıştı!

Okan Buruk Yalanlamıştı: Aşk Dedikoduları Sorulan Afra Saraçoğlu Muhabirlere Fena Çıkıştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.04.2025 - 22:02 Son Güncelleme: 24.04.2025 - 22:08

Geçtiğimiz saatlerde ortaya enteresan bir aşk iddiası atılmış, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un bir ilişkiye başladığı dedikoduları kol gezmeye başlamıştı. 

İlk yalanlama Okan Buruk'tan geldi. Aynı soru, geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından görüntülenen Afra Saraçoğlu'na iletildiğindeyse ortalık fena gerildi.

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Geçtiğimiz saatlerde büyük bir çoğunluğun "Ne alaka?" diyerek tepki verdiği bir aşk iddiası ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde büyük bir çoğunluğun "Ne alaka?" diyerek tepki verdiği bir aşk iddiası ortaya atılmıştı.

Mert Ramazan Demir'le yıllardır bir ayrı bir barışık olsa da asla kopamadığından emin olduğumuz bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la birlikte olduğu iddia edilmişti. 

Özel haber olarak girilen iddia, normalde yaratacağı sansasyonu yaratmadı çünkü çok akıl karı gelmemişti kimseye. Yine de magazinin doğasında var tabii, bir küçük çalkalamayı başardı ortamı...

Geçtiğimiz saatlerde ilk yalanlama Okan Buruk'tan geldi. Birkaç ay önce 'Hadise'yle aşk' dedikodusu olmak üzere şu sıralar adı magazinde oldukça sık anılan Okan Buruk, 'Öyle br şey yok' diyerek konuyu kapattı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Afra Saraçoğlu'ndan elbette ses seda yoktu. Özel hayatıyla ilgili konuşmaktan nefret eden ve asla da konuşmayan Saraçoğlu, muhtemelen bu dedikoduyu duymazdan gelecekti ki...

Afra Saraçoğlu'ndan elbette ses seda yoktu. Özel hayatıyla ilgili konuşmaktan nefret eden ve asla da konuşmayan Saraçoğlu, muhtemelen bu dedikoduyu duymazdan gelecekti ki...

Geçtiğimiz dakikalarda, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Önce deprem soruldu kendisine, ardından 'Çıkan haberlerle ilgili ne söyleyeceksiniz?' sorusu yöneltildi. 

Bunun üzerine sinirleri zıplayan Afra Saraçoğlu, 'Benim çıkan haberlerden hiç haberim yok. Ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz, öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar!' dedi. Kapıyı çarpıp gitti.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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