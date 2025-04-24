Okan Buruk Yalanlamıştı: Aşk Dedikoduları Sorulan Afra Saraçoğlu Muhabirlere Fena Çıkıştı!

Mert Ramazan Demir'le yıllardır bir ayrı bir barışık olsa da asla kopamadığından emin olduğumuz bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la birlikte olduğu iddia edilmişti.

Özel haber olarak girilen iddia, normalde yaratacağı sansasyonu yaratmadı çünkü çok akıl karı gelmemişti kimseye. Yine de magazinin doğasında var tabii, bir küçük çalkalamayı başardı ortamı...

Geçtiğimiz saatlerde ilk yalanlama Okan Buruk'tan geldi. Birkaç ay önce 'Hadise'yle aşk' dedikodusu olmak üzere şu sıralar adı magazinde oldukça sık anılan Okan Buruk, 'Öyle br şey yok' diyerek konuyu kapattı.