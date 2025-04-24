Gerçek Bambaşka Çıktı: Afra Saraçoğlu ile Yemekte Görülen Okan Buruk'tan "Aşk Var mı?" Sorusuna Yanıt
Geçtiğimiz günlerde magazin kulislerini karıştıran bir iddia sosyal medyada adeta bomba etkisi yaratmıştı. İddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ‘Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu, Galataport’taki şık bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. İkilinin aynı karede yer almasıyla birlikte aşk dedikoduları da hızla yayıldı.
Gözler her iki taraftan da gelecek açıklamaya çevrilmişken, ilk yanıt Okan Buruk’tan geldi.
Muhabir Online'a konuşan teknik adam, net bir dille söylentilere nokta koydu!
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Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk’u tanımayan yok!
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Söz konusu isim ise son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu!
Tüm bu gelişmelerin üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabıyla tanınan Magazin Medyası adlı sayfa, oldukça iddialı bir paylaşımda bulundu:
İşin aslı ise daha sonra ortaya çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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