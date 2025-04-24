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Gerçek Bambaşka Çıktı: Afra Saraçoğlu ile Yemekte Görülen Okan Buruk'tan "Aşk Var mı?" Sorusuna Yanıt

Gerçek Bambaşka Çıktı: Afra Saraçoğlu ile Yemekte Görülen Okan Buruk'tan "Aşk Var mı?" Sorusuna Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.04.2025 - 14:33

Geçtiğimiz günlerde magazin kulislerini karıştıran bir iddia sosyal medyada adeta bomba etkisi yaratmıştı. İddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ‘Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu, Galataport’taki şık bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. İkilinin aynı karede yer almasıyla birlikte aşk dedikoduları da hızla yayıldı. 

Gözler her iki taraftan da gelecek açıklamaya çevrilmişken, ilk yanıt Okan Buruk’tan geldi. 

Muhabir Online'a konuşan teknik adam, net bir dille söylentilere nokta koydu!

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Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk’u tanımayan yok!

Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk’u tanımayan yok!

Hem saha dışındaki karizması hem de saha içindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Buruk, bu kez spor sayfalarından çıkıp magazin manşetlerine taşındı. 

2007 yılında moda tasarımcısı Nihan Akkuş ile dünyaevine giren Buruk, 2009 yılında Ali Yiğit adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. 

Ancak 17 yıllık evlilik, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız sona erdi. Bu ayrılık sonrası özel hayatıyla gündeme gelmeyen Okan Buruk, şimdi ise beklenmedik bir isimle anılıyor.

Söz konusu isim ise son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu!

Söz konusu isim ise son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu!

Yalı Çapkını’ dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Saraçoğlu, şöhretini ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisindeki performansıyla parlatmıştı. 

Genç yaşına rağmen birçok önemli projede rol alan oyuncu, sadece ekranlardaki başarısıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Afra Saraçoğlu’nun adı uzun süredir rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birlikte anılıyordu. ‘Yalı Çapkını’ dizisinde başlayan ekran uyumu, kısa sürede gerçek bir aşka dönüşmüştü. Ancak zamanla aralarındaki denge bozuldu.

Tüm bu gelişmelerin üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabıyla tanınan Magazin Medyası adlı sayfa, oldukça iddialı bir paylaşımda bulundu:

Tüm bu gelişmelerin üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabıyla tanınan Magazin Medyası adlı sayfa, oldukça iddialı bir paylaşımda bulundu:

Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk, Galataport’taki şık bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi! Bu paylaşımın ardından sosyal medya adeta karıştı. 'İkili arasında bir aşk mı var?' soruları gündeme geldi.

Yanıt ise gecikmeden Okan Buruk’tan geldi. Muhabir Online’a konuşan Buruk, “Kesinlikle doğru değil” diyerek iddiaları net bir dille yalanladı.

İşin aslı ise daha sonra ortaya çıktı.

İşin aslı ise daha sonra ortaya çıktı.

Meğer Afra Saraçoğlu’nun son dizisinin yapımcısı olan Onur Güvenatam, Okan Buruk’un yakın arkadaşıymış. Aynı masada yer almalarının nedeni de buymuş.

Yani anlayacağınız, sosyal medya yine bildiğimiz gibi: Tek kareyle aşk yaratıyor, açıklamayla da gerçeğe dönülüyor. Ama bu aşk dedikodusu bir süre daha gündemde kalır gibi görünüyor…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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