Zayıfladıktan Sonra Hayatı Kaymış: Okan Karacan 52 Gün Akıl Hastanesinde Yattığını İtiraf Etti
Çılgın Dershane, Hayat Bilgisi gibi birçok popüler projede rol alan Okan Karacan’ı birçoğunuz tanıyordur. Televizyon dünyasında bir döneme damga vuran isim, konuk olduğu YouTube programında hayatına dair çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Mide küçültme ameliyatının ardından iş bulamadığını ve özel hayatında ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı.
Ruhsal anlamda zorlandığını itiraf eden Karacan, tam 52 gün boyunca bir ruh sağlığı hastanesinde yattığını da açıkladı. “Hayatım alt üst oldu” diyen ünlü isim, yaşadıklarını tüm açıklığıyla paylaştı.
İşte o çok konuşulan açıklamalar…
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Televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Okan Karacan, kariyeri boyunca Çılgın Dershane, Hayat Bilgisi, Külahıma Anlat gibi yapımlarda izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.
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O günlerden sonra sessizliğe gömülen Karacan, kötü günleri geride bırakmaya çalıştığını söyleyerek yeniden ortaya çıktı.
Özel hayatındaki çalkantılar ve fiziksel dönüşümle başa çıkmakta zorlandığını anlatan Karacan, “Ayrılmak istemedim, ayrıldım. Zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. Bu süreci yönetemedim” dedi.
Ayrılık süreciyle ilgili olarak da kendini şöyle savundu:
İşte o açıklamaları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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