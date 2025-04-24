Zayıfladıktan Sonra Hayatı Kaymış: Okan Karacan 52 Gün Akıl Hastanesinde Yattığını İtiraf Etti

Çılgın Dershane, Hayat Bilgisi gibi birçok popüler projede rol alan Okan Karacan’ı birçoğunuz tanıyordur. Televizyon dünyasında bir döneme damga vuran isim, konuk olduğu YouTube programında hayatına dair çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Mide küçültme ameliyatının ardından iş bulamadığını ve özel hayatında ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Ruhsal anlamda zorlandığını itiraf eden Karacan, tam 52 gün boyunca bir ruh sağlığı hastanesinde yattığını da açıkladı. “Hayatım alt üst oldu” diyen ünlü isim, yaşadıklarını tüm açıklığıyla paylaştı.

İşte o çok konuşulan açıklamalar…