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Zayıfladıktan Sonra Hayatı Kaymış: Okan Karacan 52 Gün Akıl Hastanesinde Yattığını İtiraf Etti

Zayıfladıktan Sonra Hayatı Kaymış: Okan Karacan 52 Gün Akıl Hastanesinde Yattığını İtiraf Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.04.2025 - 12:02

Çılgın Dershane, Hayat Bilgisi gibi birçok popüler projede rol alan Okan Karacan’ı birçoğunuz tanıyordur. Televizyon dünyasında bir döneme damga vuran isim, konuk olduğu YouTube programında hayatına dair çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Mide küçültme ameliyatının ardından iş bulamadığını ve özel hayatında ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Ruhsal anlamda zorlandığını itiraf eden Karacan, tam 52 gün boyunca bir ruh sağlığı hastanesinde yattığını da açıkladı. “Hayatım alt üst oldu” diyen ünlü isim, yaşadıklarını tüm açıklığıyla paylaştı. 

İşte o çok konuşulan açıklamalar…

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Televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Okan Karacan, kariyeri boyunca Çılgın Dershane, Hayat Bilgisi, Külahıma Anlat gibi yapımlarda izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.

Televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Okan Karacan, kariyeri boyunca Çılgın Dershane, Hayat Bilgisi, Külahıma Anlat gibi yapımlarda izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.

Ancak son yıllarda ekranlardan uzak kalan Karacan, geçtiğimiz yıllarda eski eşiyle yaşadığı olaylarla gündeme gelmişti. 

2014 yılında evlendiği Zeynep Kadıoğlu ile boşanan Karacan, bu süreçte epey zor günler geçirmişti. O dönemde hakkında çıkan iddialar oldukça çarpıcıydı. 

Eski eşinin evine giderek hem kayınvalidesini hem de baldızını darp ettiği ileri sürülmüş, Karacan ise elinde tespihle Kur’an okuduğu bir videoyu ağlayarak sosyal medyada paylaşmıştı. Bu videonun ardından ettiği ağır küfürler de çok konuşulmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

O günlerden sonra sessizliğe gömülen Karacan, kötü günleri geride bırakmaya çalıştığını söyleyerek yeniden ortaya çıktı.

O günlerden sonra sessizliğe gömülen Karacan, kötü günleri geride bırakmaya çalıştığını söyleyerek yeniden ortaya çıktı.

Son olarak Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk olan Okan Karacan, hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Mide küçültme ameliyatı sonrası hızla kilo verdiğini belirten Karacan, bu fiziksel değişimin iş hayatına olumsuz yansıdığını ifade etti.

“En iyi işlerimi kiloluyken yaptım. Zayıfladıktan sonra kimse beni rol için çağırmadı” diyerek sistemin dışına itildiğini söyledi.

Özel hayatındaki çalkantılar ve fiziksel dönüşümle başa çıkmakta zorlandığını anlatan Karacan, “Ayrılmak istemedim, ayrıldım. Zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. Bu süreci yönetemedim” dedi.

Özel hayatındaki çalkantılar ve fiziksel dönüşümle başa çıkmakta zorlandığını anlatan Karacan, “Ayrılmak istemedim, ayrıldım. Zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. Bu süreci yönetemedim” dedi.

Tüm bu stresin ardından bir uzmana başvurduğunu ve doktor tavsiyesiyle 52 gün boyunca bir ruh sağlığı hastanesinde tedavi gördüğünü belirtti. 

“Günlük 6 bin TL ödedim. Yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım. Orada tanıdığım arkadaşlarla hâlâ görüşüyorum” diye ekledi.

Ayrılık süreciyle ilgili olarak da kendini şöyle savundu:

Ayrılık süreciyle ilgili olarak da kendini şöyle savundu:

“Benim için aile çok önemliydi, ayrılmak istemedim. Ama eşim boşanmak konusunda çok ısrarcıydı. Sonrasında çocuklarımı göremedim, telefondan engellendim, uzaklaştırma kararları alındı. Sinirlendim ama asla şiddet olmadı, bu mümkün değil” 

Bir dönemin ekran yüzü olan Okan Karacan, yaşadığı fiziksel ve psikolojik dönüşümün ardından artık daha sakin bir hayat sürdüğünü ifade etti.

İşte o açıklamaları:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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