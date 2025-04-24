Samar Dadgar'dan Çadır Pozu: Deprem Korkusu Özcan Deniz'i Bahçeye Attı!
Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece halkı değil, ünlü isimleri de korkuttu. Depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle birçok kişi geceyi sokakta, araçlarında ya da çadırlarda geçirdi.
Bu isimlerden biri de Özcan Deniz oldu. Ünlü sanatçı ve eşi Samar Dadgar, evlerinin bahçesine çadır kurarak geceyi açık havada geçirmeyi tercih etti. Samar Dadgar, o anları sosyal medya hesabından “Bahçede çadırda uyumak” notuyla paylaştı.
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Bir önceki gün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da büyük panik yarattı.
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Depremin hemen ardından arka arkaya artçı sarsıntılar yaşanmaya başladı.
Bu panik havası sadece vatandaşları değil, ünlü isimleri de etkiledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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