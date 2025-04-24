Samar Dadgar'dan Çadır Pozu: Deprem Korkusu Özcan Deniz'i Bahçeye Attı!

Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece halkı değil, ünlü isimleri de korkuttu. Depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle birçok kişi geceyi sokakta, araçlarında ya da çadırlarda geçirdi.

Bu isimlerden biri de Özcan Deniz oldu. Ünlü sanatçı ve eşi Samar Dadgar, evlerinin bahçesine çadır kurarak geceyi açık havada geçirmeyi tercih etti. Samar Dadgar, o anları sosyal medya hesabından “Bahçede çadırda uyumak” notuyla paylaştı.