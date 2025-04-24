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Samar Dadgar'dan Çadır Pozu: Deprem Korkusu Özcan Deniz'i Bahçeye Attı!

Samar Dadgar'dan Çadır Pozu: Deprem Korkusu Özcan Deniz'i Bahçeye Attı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.04.2025 - 11:04

Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece halkı değil, ünlü isimleri de korkuttu. Depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle birçok kişi geceyi sokakta, araçlarında ya da çadırlarda geçirdi. 

Bu isimlerden biri de Özcan Deniz oldu. Ünlü sanatçı ve eşi Samar Dadgar, evlerinin bahçesine çadır kurarak geceyi açık havada geçirmeyi tercih etti. Samar Dadgar, o anları sosyal medya hesabından “Bahçede çadırda uyumak” notuyla paylaştı.

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Bir önceki gün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da büyük panik yarattı.

Bir önceki gün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da büyük panik yarattı.

Kandilli Rasathanesi depremin 13 saniye sürdüğünü ve derinliğinin yaklaşık 12 kilometre olduğunu duyurdu. Sarsıntı anında pek çok evde eşyalar devrildi, bazı binalarda ise küçük çaplı hasarlar oluştu. 

Neyse ki herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma bildirilmedi. Ancak sarsıntı tedirginliği de beraberinde getirdi.

Depremin hemen ardından arka arkaya artçı sarsıntılar yaşanmaya başladı.

Depremin hemen ardından arka arkaya artçı sarsıntılar yaşanmaya başladı.

İlk birkaç saat içinde büyüklüğü 3 ile 4.5 arasında değişen 17 artçı deprem kaydedildi. Bu durum özellikle çocuklu aileleri ve yaşlı vatandaşları daha da tedirgin etti. 

Evlerine girmeye çekinen vatandaşlar park alanlarına, okul bahçelerine ya da müsait alanlara geçici çadırlar kurarak geceyi dışarda geçirmeyi tercih etti.

Bu panik havası sadece vatandaşları değil, ünlü isimleri de etkiledi.

Bu panik havası sadece vatandaşları değil, ünlü isimleri de etkiledi.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar da güvenlik amacıyla evlerinin bahçesinde çadır kurdu. 

Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çadır kurdukları alanı göstererek “Bahçede çadırda uyumak” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Takipçileri çifte geçmiş olsun dileklerini iletirken, depremin ardından hem halkın hem de ünlü isimlerin yaşadığı bu panik, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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