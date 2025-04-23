Yalı Çapkını Finali Sonrası Bomba İddia: Afra Saraçoğlu'nun Okan Buruk'la Aşk Yaşadığı Söylendi!
Son günlerde magazin dünyasında, oyuncu Afra Saraçoğlu ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aşk yaşadığına dair iddialar gündeme geldi. Bu söylentiler, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş yankı uyandırdı. Magazin medyası isimli hesabın özel haberine göre ikilinin birikte görüntülendiği iddia edildi.
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Yalı Çapkını’nın final yapmasının hemen ardından, magazin kulisleri yepyeni bir iddiayla çalkalanmaya başladı.
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Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit ikisine hayat veren ikilinin aşk yaşamaya başladıktan sonra adları manşetlerden eksik olmamıştı.
Ortalık ise beklenmedik bir aşk iddiasıyla sarsıldı. Magazin medyası isimli hesabın iddiasına göre Afra Sarsçoğlu'nun Galatasaray Teknik Direktörü ile aşk yaşadığı söylendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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