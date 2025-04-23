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Yalı Çapkını Finali Sonrası Bomba İddia: Afra Saraçoğlu'nun Okan Buruk'la Aşk Yaşadığı Söylendi!

Yalı Çapkını Finali Sonrası Bomba İddia: Afra Saraçoğlu'nun Okan Buruk'la Aşk Yaşadığı Söylendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 16:53

Son günlerde magazin dünyasında, oyuncu Afra Saraçoğlu ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un aşk yaşadığına dair iddialar gündeme geldi. Bu söylentiler, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş yankı uyandırdı.​ Magazin medyası isimli hesabın özel haberine göre ikilinin birikte görüntülendiği iddia edildi.

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Yalı Çapkını’nın final yapmasının hemen ardından, magazin kulisleri yepyeni bir iddiayla çalkalanmaya başladı.

Yalı Çapkını’nın final yapmasının hemen ardından, magazin kulisleri yepyeni bir iddiayla çalkalanmaya başladı.

Afra Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde saçlarını sarıya boyatarak yepyeni bir görünüme bürünmesiyle gündeme gelmişti.

Yalı Çapkını dizisi 101. bölümüyle ekranlara veda ederken Mert Ramazan Demir de askeri görevini tamamlamak için askere gitmişti.

Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit ikisine hayat veren ikilinin aşk yaşamaya başladıktan sonra adları manşetlerden eksik olmamıştı.

Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit ikisine hayat veren ikilinin aşk yaşamaya başladıktan sonra adları manşetlerden eksik olmamıştı.

Yalı Çapkını dizisinde birlikte başrol oynayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, ekran partnerliğini gerçek aşka dönüştüren çiftler arasında yer aldı. İkilinin birlikte tatile çıkmaları ve el ele görüntülenmeleri üzerine aşk iddiaları doğrulanmıştı. Ancak zaman içinde ilişkilerinin bir dargın bir barışık hale geldiği söylentileri ortalıkta kol gezmeye başladı. Son olarak Mert Ramazan Demir’in askere gitmesinin ardından Afra’nın sessizliği, şimdilik ortada bir barışma olmadığını doğruladı.

Ortalık ise beklenmedik bir aşk iddiasıyla sarsıldı. Magazin medyası isimli hesabın iddiasına göre Afra Sarsçoğlu'nun Galatasaray Teknik Direktörü ile aşk yaşadığı söylendi.

Ortalık ise beklenmedik bir aşk iddiasıyla sarsıldı. Magazin medyası isimli hesabın iddiasına göre Afra Sarsçoğlu'nun Galatasaray Teknik Direktörü ile aşk yaşadığı söylendi.

Final yapan Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu ile Galatasaray’ın şampiyon hocası Okan Buruk hakkında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Magazin medyasının özel haberine göre; ikilinin geçtiğimiz hafta Galataport’taki şık bir mekanda baş başa yemek yediği konuşuluyor.

Gözler şimdi Afra ve Okan’dan gelecek açıklamada!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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