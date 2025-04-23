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Ünlü İsimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yaptığı Paylaşımlar

Ünlü İsimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 11:25

Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sosyal medyada coşkulu ve duygusal paylaşımlarla kutladı. Kimileri çocukluk yıllarına ait nostaljik karelerle geçmişe dönerken, kimileri de çocuklarının bu özel gündeki hallerini takipçileriyle paylaştı.

Biz de sizler için, ünlülerin 23 Nisan’a özel sosyal medya paylaşımlarını bir araya getirdik!

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ve sevgiyle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ve sevgiyle kutlandı.

Türkiye’nin dört bir yanını saran bayram havası, sosyal medyada da kendini gösterdi. Ünlü isimler de bu önemli günü anlamlı paylaşımlarla kutladı: hem kendi çocukluklarına dair karelerle hem de nostaljik paylaşımlarla bayram coşkusunu hissettirdiler!

 Biz de sizin için, 23 Nisan’da ünlüler dünyasından gelen paylaşımları bir araya getirdik!

Zerrin Tekindor

Zerrin Tekindor

Yalın

Yalın

Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Kerem Alışık

Kerem Alışık
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Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Berfu Yeneler

Berfu Yeneler

Türkü Akbayram

Türkü Akbayram

Aslıhan Doğan Turan

Aslıhan Doğan Turan

Ezgi Mola

Ezgi Mola
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Pelin Akil

Pelin Akil

Seda Bakan

Seda Bakan

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Birce Akalay

Birce Akalay

Demet Şener

Demet Şener
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Demet Akbağ

Demet Akbağ

Işın Karaca

Işın Karaca

Burcu Biricik

Burcu Biricik

Engin Altandüzyatan

Engin Altandüzyatan

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç
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Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar

Cem Yiğitüzümoğlu

Cem Yiğitüzümoğlu

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Hakan Sabancı

Hakan Sabancı

Demet Akalın

Demet Akalın
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Oğuzhan Uğur

Oğuzhan Uğur

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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