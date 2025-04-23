Ünlü İsimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yaptığı Paylaşımlar
Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sosyal medyada coşkulu ve duygusal paylaşımlarla kutladı. Kimileri çocukluk yıllarına ait nostaljik karelerle geçmişe dönerken, kimileri de çocuklarının bu özel gündeki hallerini takipçileriyle paylaştı.
Biz de sizler için, ünlülerin 23 Nisan’a özel sosyal medya paylaşımlarını bir araya getirdik!
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ve sevgiyle kutlandı.
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Zerrin Tekindor
Yalın
Yasemin Şefkatli
Kerem Alışık
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Sıla Türkoğlu
Berfu Yeneler
Türkü Akbayram
Aslıhan Doğan Turan
Ezgi Mola
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Pelin Akil
Seda Bakan
Nazlı Sabancı
Birce Akalay
Demet Şener
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Demet Akbağ
Işın Karaca
Burcu Biricik
Engin Altandüzyatan
Berrak Tüzünataç
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Şahan Gökbakar
Cem Yiğitüzümoğlu
Arzu Sabancı
Hakan Sabancı
Demet Akalın
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Oğuzhan Uğur
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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