Ünlü İsimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yaptığı Paylaşımlar

Türkiye’nin dört bir yanını saran bayram havası, sosyal medyada da kendini gösterdi. Ünlü isimler de bu önemli günü anlamlı paylaşımlarla kutladı: hem kendi çocukluklarına dair karelerle hem de nostaljik paylaşımlarla bayram coşkusunu hissettirdiler!

Biz de sizin için, 23 Nisan’da ünlüler dünyasından gelen paylaşımları bir araya getirdik!