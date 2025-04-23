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Atatürk Ona Hiç Kızdı mı? Atatürk'ün Manevi Kızı Ülkü Çukurluoğlu'ndan Duyulmamış Anılar

Atatürk Ona Hiç Kızdı mı? Atatürk'ün Manevi Kızı Ülkü Çukurluoğlu'ndan Duyulmamış Anılar

Atatürk
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 09:13

Çocuk kelimesi Atatürk'ün sözlüğünde 'sevgi' anlamına geliyordu. O, yaşı ne olursa olsun sevdiklerine 'çocuk' diye seslenmişti. Dünyada çocuklara bir bayram armağan eden tek lider olan Atatürk'ün içinde bitmek tükenmek bilmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Bu sevginin en büyük simgesi ise en küçük manevi kızı Ülkü Çukurluoğlu olmuştu.

Ülkü Çukurluoğlu, 6 yaşına kadar Atatürk'ün yanında Çankaya Köşkü'nde yaşamış ve ona hep eşlik etmişti. Gelin, o anılarını TRT'de anlatan Ülkü Çukurluoğlu'na kulak verelim.

Kaynak: TRT Arşiv

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Çocuklara bayram armağan eden bir lider!

Çocuklara bayram armağan eden bir lider!

Atatürk, yalnızca askeri bir deha, başarılı bir komutan değildi. Atatürk, savaş zamanlarında bile bilime, eğitime, sosyal konulara önem vermiş, halkının yaşamını en güzel şekilde geçirmesi için elinden geleni yapmıştı. Nitekim “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz.” diyerek de 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmişti. 

Atatürk'ün bitmek bilmeyen çocuk sevgisinin en büyük simgesi ise manevi kızı Ülkü oldu. Atatürk ile Ülkü'nün birbirinden güzel fotoğrafları, özellikle her 23 Nisan'da hatırlanır. 

Peki Ülkü, Atatürk'e dair neler hatırlıyor?

Ülkü Çukurluoğlu, beş buçuk yaşına kadar Atatürk'ün yanında yaşamıştı.

Ülkü Çukurluoğlu, beş buçuk yaşına kadar Atatürk'ün yanında yaşamıştı.

Atatürk, manevi kızı Ülkü'yü Çankaya Köşkü'ne aldırmış ve beş buçuk yaşına kadar her gününü onunla geçirmişti. Ülkü Çukurluoğlu, neden Atatürk'ün manevi kızı olduğunu, Atatürk ile olan bağlantısını TRT Arşiv'e verdiği bir röportajda şu sözlerle anlatıyor:

'Annem Selanik'te doğmuş. Çok küçük yaşta annesini babasını kaybetmiş. Atatürk'ün annesi, anneme de bir buçuk yaşından itibaren annelik yapmış. Annemi evlendirdikten sonra Atatürk, annesinin yadigarı olan annemin anne olacağını anladığı zaman kız yahut erkek çocuğunun isminin Ülkü olmasını arzu ettiğini söylemiş. Ben doğduğum zaman, ismim Ülkü oldu.'

Ülkü, Atatürk'e yurt içi seyahatlerinde eşlik etmiş, onun dizinin dibinden ayrılmamıştı. Atatürk'ün isteğiyle yıllarca kullanılan ünlü Türk alfabesinin kapağında da Atatürk'ün minik Ülkü'ye harfleri öğrettiği bir resim yer aldı. Bu resim, İhap Hulusi tarafından yapılmıştı.

"Her sabah Atatürk'ü ben uyandırdım."

"Her sabah Atatürk'ü ben uyandırdım."

Atatürk ile olan anılarını anlatan Çukurluoğlu, her sabah Atatürk'ü uyandırdığını fakat bazı zamanlar kendisinin etraftan uyarıldığını söylüyor. 'Fakat bazı zaman etraftan derlerdi ki 'Atatürk çok geç yattı, uyandırma.' O zaman ben de kendisini uyandırmaya kıyamaz ve bana başka zaman verdiği boyama kitaplarını kapının önüne oturur, boyardım.' 

Atatürk'ün çocuk sevgisinin bir simgesi olan Ülkü, Atatürk'ün son zamanlarına da yakından tanıklık etti. Atatürk'ün durumunun ağırlaşmasıyla artık Dolmabahçe Sarayı'na geçmişlerdi. Her sabah Atatürk'ü uyandıran Ülkü, bir sabah Atatürk'ün durumunun ağırlaşması nedeniyle onun yanına alınmadı.

Ülkü Çukuroğlu'nun verdiği röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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