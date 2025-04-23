Atatürk Ona Hiç Kızdı mı? Atatürk'ün Manevi Kızı Ülkü Çukurluoğlu'ndan Duyulmamış Anılar
Çocuk kelimesi Atatürk'ün sözlüğünde 'sevgi' anlamına geliyordu. O, yaşı ne olursa olsun sevdiklerine 'çocuk' diye seslenmişti. Dünyada çocuklara bir bayram armağan eden tek lider olan Atatürk'ün içinde bitmek tükenmek bilmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Bu sevginin en büyük simgesi ise en küçük manevi kızı Ülkü Çukurluoğlu olmuştu.
Ülkü Çukurluoğlu, 6 yaşına kadar Atatürk'ün yanında Çankaya Köşkü'nde yaşamış ve ona hep eşlik etmişti. Gelin, o anılarını TRT'de anlatan Ülkü Çukurluoğlu'na kulak verelim.
Kaynak: TRT Arşiv
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Çocuklara bayram armağan eden bir lider!
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Ülkü Çukurluoğlu, beş buçuk yaşına kadar Atatürk'ün yanında yaşamıştı.
"Her sabah Atatürk'ü ben uyandırdım."
Ülkü Çukuroğlu'nun verdiği röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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