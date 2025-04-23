Atatürk Ona Hiç Kızdı mı? Atatürk'ün Manevi Kızı Ülkü Çukurluoğlu'ndan Duyulmamış Anılar

Çocuk kelimesi Atatürk'ün sözlüğünde 'sevgi' anlamına geliyordu. O, yaşı ne olursa olsun sevdiklerine 'çocuk' diye seslenmişti. Dünyada çocuklara bir bayram armağan eden tek lider olan Atatürk'ün içinde bitmek tükenmek bilmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Bu sevginin en büyük simgesi ise en küçük manevi kızı Ülkü Çukurluoğlu olmuştu.

Ülkü Çukurluoğlu, 6 yaşına kadar Atatürk'ün yanında Çankaya Köşkü'nde yaşamış ve ona hep eşlik etmişti. Gelin, o anılarını TRT'de anlatan Ülkü Çukurluoğlu'na kulak verelim.

Kaynak: TRT Arşiv