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Saçlarını Sarı Yapan Afra Saraçoğlu'nun Askere Giden Mert Ramazan Demir Sorulunca Kimseyi Takmaması Dile Düştü

Saçlarını Sarı Yapan Afra Saraçoğlu'nun Askere Giden Mert Ramazan Demir Sorulunca Kimseyi Takmaması Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 10:21

Yalı Çapkını dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in ilişkisiyle ilgili iddialar sürerken, yeni sarı saçlarıyla görüntülenen oyuncunun askere giden isim hakkındaki sorulara yanıt vermemesi, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu!

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Yalı Çapkını'nın finaliyle birlikte gözler Seyran ve Ferit karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e döndü.

Yalı Çapkını'nın finaliyle birlikte gözler Seyran ve Ferit karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e döndü.

Nisan ayının ilk haftası final yapan dizinin son bölümü izleyicilerden geçer not alamasa da 3 sezon boyunca ekranlarda yayınlanan dizinin seveni çoktu.

İlk sezonlarında yüksek izlenme oranları elde eden dizi, zamanla reytinglerde düşüş yaşamaya başlamış, tekrarlayan senaryondan sıkılan izleyici de finale kendini hazırlamıştı.

Başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in askere gidecek olması final tarihini yakına çekerken hem kendisinin sıfıra vurduğu saçlar hem de Afra Saraçoğlu'nun imaj değişikliği dikkat çekmişti.

Başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in askere gidecek olması final tarihini yakına çekerken hem kendisinin sıfıra vurduğu saçlar hem de Afra Saraçoğlu'nun imaj değişikliği dikkat çekmişti.

Finalin ardından gelen imaj değişiklikleri sosyal medyada dikkat çekerken ikilinin bir hayli inişli çıkışlı bulunan ilişkisindeki detaylar da merak konusu oldu.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi, 'Yalı Çapkını' dizisinde birlikte rol almalarıyla başlamış ve uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Ancak, Afra Saraçoğlu, doğum günü partisinde yaptığı açıklamada, Mert Ramazan Demir ile sadece iş arkadaşı olduklarını ve özel bir ilişkilerinin bulunmadığını belirterek ayrılıklarını doğrulamıştı.

Askere giden Mert Ramazan Demir'in ilk karelerinden de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gece bir mekan çıkışı görüntülenen Afra Saraçoğlu, basın mensuplarının ilgisini yeni imajıyla bir kez daha üzerine çekti.

Tepkiler de gecikmedi haliyle:

Tepkiler de gecikmedi haliyle:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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