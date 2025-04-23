Saçlarını Sarı Yapan Afra Saraçoğlu'nun Askere Giden Mert Ramazan Demir Sorulunca Kimseyi Takmaması Dile Düştü
Yalı Çapkını dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in ilişkisiyle ilgili iddialar sürerken, yeni sarı saçlarıyla görüntülenen oyuncunun askere giden isim hakkındaki sorulara yanıt vermemesi, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu!
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Yalı Çapkını'nın finaliyle birlikte gözler Seyran ve Ferit karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e döndü.
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Başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in askere gidecek olması final tarihini yakına çekerken hem kendisinin sıfıra vurduğu saçlar hem de Afra Saraçoğlu'nun imaj değişikliği dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz gece bir mekan çıkışı görüntülenen Afra Saraçoğlu, basın mensuplarının ilgisini yeni imajıyla bir kez daha üzerine çekti.
Tepkiler de gecikmedi haliyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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