Çocuk Oyuncağı mı Bu? 3 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Eşi Ural Kaspar'ı Engelleyip Yeniden Takibe Aldı
Bir dargın bir barışık ilişkileriyle gündemden düşmeyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen ünlü oyuncunun eşiyle yaşadığı sosyal medya hamlesi kafaları karıştırdı.
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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te dünyaevine girdi.
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Ortaya çıkan iddiaların ve düğünün üstünden 6 ay geçmesinin ardından İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde İrem Helvacıoğlu'nun Ural Kaspar'ı takipten çıktığı hatta engellediği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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