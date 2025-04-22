Çocuk Oyuncağı mı Bu? 3 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Eşi Ural Kaspar'ı Engelleyip Yeniden Takibe Aldı

Hayatımıza Sen Anlat Karadeniz dizisiyle giren 'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' gibi dizilerde izlediğimiz, oyunculuğu ile çok konuşulan İrem Helvacıoğlu düğünüyle de paylaştığı fotoğraflarla da magazin manşetlerine düşmüştü.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın ilişkisi, zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Ancak çift, bu inişli çıkışlı ilişkiyi evlilikle taçlandırdı. Düğün sonrası yapılan bazı yorumlarda, Helvacıoğlu'nun hamile olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.