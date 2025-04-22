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Çocuk Oyuncağı mı Bu? 3 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Eşi Ural Kaspar'ı Engelleyip Yeniden Takibe Aldı

Çocuk Oyuncağı mı Bu? 3 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Eşi Ural Kaspar'ı Engelleyip Yeniden Takibe Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2025 - 23:13

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle gündemden düşmeyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen ünlü oyuncunun eşiyle yaşadığı sosyal medya hamlesi kafaları karıştırdı.

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te dünyaevine girdi.

Hayatımıza Sen Anlat Karadeniz dizisiyle giren  'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' gibi dizilerde izlediğimiz, oyunculuğu ile çok konuşulan İrem Helvacıoğlu düğünüyle de paylaştığı fotoğraflarla da magazin manşetlerine düşmüştü.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın ilişkisi, zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Ancak çift, bu inişli çıkışlı ilişkiyi evlilikle taçlandırdı. Düğün sonrası yapılan bazı yorumlarda, Helvacıoğlu'nun hamile olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.

Ortaya çıkan iddiaların ve düğünün üstünden 6 ay geçmesinin ardından İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

Ortaya çıkan iddiaların ve düğünün üstünden 6 ay geçmesinin ardından İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

İrem Helvacıoğlu aşerdiği anları paylaşmasıyla, çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği anı fotoğraflamış,  sonrasında da gönderiye 'Beslenmeye göre cinsiyet tahminleri alalım. Tabağa bak' notunu düşmüştü.

Geçtiğimiz saatlerde İrem Helvacıoğlu'nun Ural Kaspar'ı takipten çıktığı hatta engellediği öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde İrem Helvacıoğlu'nun Ural Kaspar'ı takipten çıktığı hatta engellediği öğrenildi.

Ural Kaspar'ın da aynı şekilde İrem Helvacıoğlu'nu takipten çıktığı görüldü. Haberlerin alıp başını gitmesinin ardından İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar'ı yeniden takip ettiği öğrenildi. 

Gönderilerde etiketli olan Ural Kaspar'ın engellendiği için adı gözükmezken ikilinin takipleştiği ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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