Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Satın Aldığı Yüz Bin TL'lik Çatal Bıçak Seti Bakın Hangi Sosyetik İsmin Masasında!
Sıla Türkoğlu’nun oynadığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde, Doğa karakterinin masasında yer alan ilginç tasarımlı çatal-bıçak takımı büyük ilgi görmüştü. Dizide sahte versiyonu kullanılan bu takımın gerçek fiyatı da baya bir olay olmuştu.
'Kim bu setleri alıp kullanıyor?' soruları ortalıkta kol gezerken, o takım sosyal medya fenomeni ve girişimci Tuana Yücel'in paylaşımlarında görüldü!
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Sıla Türkoğlu’nun Doğa karakterini canlandırdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan çatal-bıçak takımı bölüme damgasını vurmuş ve izleyicilerin dikkatini çekmişti.
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Ancak bu kez, dizideki sahte versiyonundan değil, gerçek ve pahalı fiyatıyla… Dudak uçuklatan takım Tuana Yücel’in masasında çıktı!
Tuana Yücel, pahalı olduğu bilinen bu seti masasında kullanırken, setin orijinalinin fiyatı da sosyal medyada tekrar konuşulmaya başlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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