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Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Satın Aldığı Yüz Bin TL'lik Çatal Bıçak Seti Bakın Hangi Sosyetik İsmin Masasında!

Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Satın Aldığı Yüz Bin TL'lik Çatal Bıçak Seti Bakın Hangi Sosyetik İsmin Masasında!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2025 - 21:40

Sıla Türkoğlu’nun oynadığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde, Doğa karakterinin masasında yer alan ilginç tasarımlı çatal-bıçak takımı büyük ilgi görmüştü. Dizide sahte versiyonu kullanılan bu takımın gerçek fiyatı da baya bir olay olmuştu.

'Kim bu setleri alıp kullanıyor?' soruları ortalıkta kol gezerken, o takım sosyal medya fenomeni ve girişimci Tuana Yücel'in paylaşımlarında görüldü!

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Sıla Türkoğlu’nun Doğa karakterini canlandırdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan çatal-bıçak takımı bölüme damgasını vurmuş ve izleyicilerin dikkatini çekmişti.

Sıla Türkoğlu’nun Doğa karakterini canlandırdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan çatal-bıçak takımı bölüme damgasını vurmuş ve izleyicilerin dikkatini çekmişti.

Sevilen yapım 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Doğa karakterinin masasında dikkat çeken çatal-bıçak takımı, sosyal medyanın en çok konuşulan detaylarından biri olmuş ve takımın fiyatı dikkat çekmişti. Dizideki sahte versiyonu ile gözler önüne serilen bu zarif takım, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekmişken, şimdi bu takımın orijinali bir kez daha gündemde!

Ancak bu kez, dizideki sahte versiyonundan değil, gerçek ve pahalı fiyatıyla… Dudak uçuklatan takım Tuana Yücel’in masasında çıktı!

Ancak bu kez, dizideki sahte versiyonundan değil, gerçek ve pahalı fiyatıyla… Dudak uçuklatan takım Tuana Yücel’in masasında çıktı!

Dizinin ardından setin markasıyla ilgili araştırmalar sürerken yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenilen oval şekilli takımı kimlerin kullandığı da merak konusu olmuştu!

Kızılcık Şerbeti dizisinde kullanılan çatal-bıçak takımının sahte versiyonu ile gerçek hali arasındaki fark, Tuana Yücel’in paylaşımında gözler önüne serildi. Dizide, Doğa karakterinin masasında kullanılan takım sahte olabilir ancak, Tuana Yücel’in masasında gördüğümüz bu takımın orijinalinin fiyatı yaklaşık 110 bin TL değerinde!

Tuana Yücel, pahalı olduğu bilinen bu seti masasında kullanırken, setin orijinalinin fiyatı da sosyal medyada tekrar konuşulmaya başlandı.

Tuana Yücel, pahalı olduğu bilinen bu seti masasında kullanırken, setin orijinalinin fiyatı da sosyal medyada tekrar konuşulmaya başlandı.

Sosyal medyanın en tanınan isimlerinden biri olan Tuana Yücel, zarif tarzı ve yaşamındaki lüks detaylarla biliniyor. Instagram’da 338 bin takipçisi bulunan Yücel, moda ve yaşam tarzı paylaşımlarını takipçileriyle sıkça paylaşıyor. Ayrıca 'Box of Luv Flowers' markasının kurucu ortağı olan Tuana Yücel, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Yücel, sosyal medyada olduğu kadar, kendi yaşamındaki gösterişli ve dikkat çekici objeleriyle de adından söz ettiriyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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