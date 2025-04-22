Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Satın Aldığı Yüz Bin TL'lik Çatal Bıçak Seti Bakın Hangi Sosyetik İsmin Masasında!

Sosyal medyanın en tanınan isimlerinden biri olan Tuana Yücel, zarif tarzı ve yaşamındaki lüks detaylarla biliniyor. Instagram’da 338 bin takipçisi bulunan Yücel, moda ve yaşam tarzı paylaşımlarını takipçileriyle sıkça paylaşıyor. Ayrıca 'Box of Luv Flowers' markasının kurucu ortağı olan Tuana Yücel, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Yücel, sosyal medyada olduğu kadar, kendi yaşamındaki gösterişli ve dikkat çekici objeleriyle de adından söz ettiriyor.