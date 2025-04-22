Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Şarkının Ardındaki Sessiz Çığlık: Şebnem Ferah’ın “Vazgeçtim Dünyadan” Şarkısının Acı Hikayesi

Bir Şarkının Ardındaki Sessiz Çığlık: Şebnem Ferah’ın “Vazgeçtim Dünyadan” Şarkısının Acı Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 01:15

Rock müziğin güçlü ve duygusal sesi Şebnem Ferah, sadece vokal gücüyle değil, kalbimizi kanatan sözleriyle de dinleyicisinin ruhuna dokunmayı başarıyor. 

Bugün hala dinleyenlerin içini burkan “Vazgeçtim Dünyadan” şarkısı, aslında yalnızca bir şarkıdan ibaret değil; içinde çok daha fazlasını barındıran, acı bir gerçeğin hikayesi.

Gelin, sizinle Şebnem Ferah'ın gözyaşlarını tutamadan söylediği o parçanın acı hikayesine birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Vazgeçtim Dünyadan”, Şebnem Ferah’ın bizzat anlattığına göre, bir gazete haberinden esinlenerek yazılmış.

“Vazgeçtim Dünyadan”, Şebnem Ferah’ın bizzat anlattığına göre, bir gazete haberinden esinlenerek yazılmış.

Habere göre, genç bir kadın; tecavüze uğradıktan sonra ailesi tarafından dışlanıyor, yalnız bırakılıyor. Elinden tutan kimse kalmayan bu kadın, çaresizliğin eşiğinde kucağındaki bebeğiyle birlikte Boğaz Köprüsü’ne çıkıyor ve oradan kendini boşluğa bırakıyor. Kadının hayattaki son kararı, toplumun suskunluğuna, vicdansız yargılarına ve adaletsizliğine karşı sessiz ama sarsıcı bir başkaldırı oluyor.

Şebnem Ferah, bir röportajında bu şarkının ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlatıyor:

“Boğaz Köprüsü’nden kucağındaki bebeğiyle atlayan genç bir kadının haberi çıktı gazetede… Tecavüze uğramış, ailesi onu dışlamış. Yazıyı okurken donakaldım. Ne yaşadı, ne hissetti, nasıl dayanamadı… Kendimi onun yerine koymaktan alıkoyamadım.”

Şebnem Ferah, bu yürek burkan olaydan etkilenerek yazdığı “Vazgeçtim Dünyadan”da, yaşananları adeta bir ağıt gibi dile getirmiş.

Şebnem Ferah, bu yürek burkan olaydan etkilenerek yazdığı “Vazgeçtim Dünyadan”da, yaşananları adeta bir ağıt gibi dile getirmiş.

Dinleyen herkesin boğazında bir düğüm oluşturan bu parça, yalnızca trajik bir olayın değil, benzer acıları sessizce yaşayan binlerce insanın da sesi oluyor.

“Bir şey yapmalı, susmamalı… çünkü susmak, bazen öldürür.”

En yürek burkan dizelerinden biri olan “Gelinlik giymeden, ışığı görmeden”, genç yaşta hayallerinden ve hayatından vazgeçmek zorunda kalan kadınları temsil ediyor.

"Vazgeçtim Dünyadan”, sadece bir şarkıdan ibaret değil; kadınların yaşadığı şiddet, istismar ve sonrasındaki toplumsal baskılara da dikkat çeken bir farkındalığı anlatıyor.

"Vazgeçtim Dünyadan”, sadece bir şarkıdan ibaret değil; kadınların yaşadığı şiddet, istismar ve sonrasındaki toplumsal baskılara da dikkat çeken bir farkındalığı anlatıyor.

Şebnem Ferah bu şarkıyla, adeta “başına geleni anlatamayan”, “anlatınca suçlanan” ve “yalnız bırakılan” kadınların sesi olmuş.

Yıllar geçse de “Vazgeçtim Dünyadan”, hala insanın içine dokunan, hala çok şey anlatan bir şarkı olarak kalmaya devam ediyor.Çünkü bu hikaye ne yazık ki sadece geçmişe ait değil. Her gün başka bir kadın, başka bir şehirde benzer acıları yaşıyor. Şebnem Ferah’ın bu şarkısı ise, o kadınların iç sesi gibi çalıyor kulaklarımızda:

“Vazgeçtim dünyadan, kendi payıma düşen yaşamdan…”

Ferah, yıllar sonra bile bu şarkıyı sahnede söylerken boğazının düğümlendiğini şöyle anlatıyor:

Ferah, yıllar sonra bile bu şarkıyı sahnede söylerken boğazının düğümlendiğini şöyle anlatıyor:

“Bazı konserlerde bu şarkıda susuyorum. Seyirci söylüyor… Çünkü ben ağlamamak için gözlerimi kapatmak zorunda kalıyorum.”

Bu şarkı ilk çıktığında yıl 2003’tü. Ama bugün hala bir kadının öldürüldüğü, dışlandığı, yalnız bırakıldığı her haberde sosyal medyada bu şarkı tekrar tekrar paylaşılıyor ve hatırlanıyor.

Gelin şarkıyı bir de hikayesini öğrendikten sonra dinleyelim:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın