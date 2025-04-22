Bir Şarkının Ardındaki Sessiz Çığlık: Şebnem Ferah’ın “Vazgeçtim Dünyadan” Şarkısının Acı Hikayesi

Habere göre, genç bir kadın; tecavüze uğradıktan sonra ailesi tarafından dışlanıyor, yalnız bırakılıyor. Elinden tutan kimse kalmayan bu kadın, çaresizliğin eşiğinde kucağındaki bebeğiyle birlikte Boğaz Köprüsü’ne çıkıyor ve oradan kendini boşluğa bırakıyor. Kadının hayattaki son kararı, toplumun suskunluğuna, vicdansız yargılarına ve adaletsizliğine karşı sessiz ama sarsıcı bir başkaldırı oluyor.

Şebnem Ferah, bir röportajında bu şarkının ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlatıyor:

“Boğaz Köprüsü’nden kucağındaki bebeğiyle atlayan genç bir kadının haberi çıktı gazetede… Tecavüze uğramış, ailesi onu dışlamış. Yazıyı okurken donakaldım. Ne yaşadı, ne hissetti, nasıl dayanamadı… Kendimi onun yerine koymaktan alıkoyamadım.”