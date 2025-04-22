Bir Şarkının Ardındaki Sessiz Çığlık: Şebnem Ferah’ın “Vazgeçtim Dünyadan” Şarkısının Acı Hikayesi
Rock müziğin güçlü ve duygusal sesi Şebnem Ferah, sadece vokal gücüyle değil, kalbimizi kanatan sözleriyle de dinleyicisinin ruhuna dokunmayı başarıyor.
Bugün hala dinleyenlerin içini burkan “Vazgeçtim Dünyadan” şarkısı, aslında yalnızca bir şarkıdan ibaret değil; içinde çok daha fazlasını barındıran, acı bir gerçeğin hikayesi.
Gelin, sizinle Şebnem Ferah'ın gözyaşlarını tutamadan söylediği o parçanın acı hikayesine birlikte bakalım...
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“Vazgeçtim Dünyadan”, Şebnem Ferah’ın bizzat anlattığına göre, bir gazete haberinden esinlenerek yazılmış.
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Şebnem Ferah, bu yürek burkan olaydan etkilenerek yazdığı “Vazgeçtim Dünyadan”da, yaşananları adeta bir ağıt gibi dile getirmiş.
"Vazgeçtim Dünyadan”, sadece bir şarkıdan ibaret değil; kadınların yaşadığı şiddet, istismar ve sonrasındaki toplumsal baskılara da dikkat çeken bir farkındalığı anlatıyor.
Ferah, yıllar sonra bile bu şarkıyı sahnede söylerken boğazının düğümlendiğini şöyle anlatıyor:
Gelin şarkıyı bir de hikayesini öğrendikten sonra dinleyelim:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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