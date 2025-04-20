Bedelli Askerliğe Hatay'a Giden Mert Ramazan Demir'den Günler Sonra Gelen Fotoğraf Dillere Fena Düştü!
Vatani görevini tamamlamaya Hatay, İskenderun'a giden Mert Ramazan Demir'in 'asker' fotoğrafı günler sonra sızdı! Mert Ramazan Demir'in asker imajlı pozu sosyal medya kullanıcılarının goygoyculuk radarından kaçamadı!
Buyurun, detaylara beraber bakalım... 😂
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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, ay başında final yapan dizisine veda etmiş, vatani görevini yerine götürmek üzere uğurlanmıştı.
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Günler önce askere giden, doğal olarak da sesi soluğu çıkmayan, hayranlarının da pek merak ettiği Mert Ramazan Demir'den geçtiğimiz saatlerde fotoğraf geldi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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