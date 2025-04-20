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Bedelli Askerliğe Hatay'a Giden Mert Ramazan Demir'den Günler Sonra Gelen Fotoğraf Dillere Fena Düştü!

Bedelli Askerliğe Hatay'a Giden Mert Ramazan Demir'den Günler Sonra Gelen Fotoğraf Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.04.2025 - 23:42

Vatani görevini tamamlamaya Hatay, İskenderun'a giden Mert Ramazan Demir'in 'asker' fotoğrafı günler sonra sızdı! Mert Ramazan Demir'in asker imajlı pozu sosyal medya kullanıcılarının goygoyculuk radarından kaçamadı!

Buyurun, detaylara beraber bakalım... 😂

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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, ay başında final yapan dizisine veda etmiş, vatani görevini yerine götürmek üzere uğurlanmıştı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, ay başında final yapan dizisine veda etmiş, vatani görevini yerine götürmek üzere uğurlanmıştı.

101. bölümüyle ekranlara veda eden Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir'in sahneleri erkenden tamamlanmış, tüm set alkışlar eşliğinde ünlü oyuncuyu bedelli askerliğe yolculamıştı. 

Hatay İskenderun'da görevini tamamlayacak olan Mert Ramazan Demir'in sosyal medyaya sızan asker tıraşlı fotoğrafları büyük dikkat çekmiş, kaşlarının yoğunluğu da dillere düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Günler önce askere giden, doğal olarak da sesi soluğu çıkmayan, hayranlarının da pek merak ettiği Mert Ramazan Demir'den geçtiğimiz saatlerde fotoğraf geldi.

Günler önce askere giden, doğal olarak da sesi soluğu çıkmayan, hayranlarının da pek merak ettiği Mert Ramazan Demir'den geçtiğimiz saatlerde fotoğraf geldi.

Komutanının paylaştığı iddia edilen fotoğraf sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Asker Mert Ramazan Demir'in son hali sosyal medya kullanıcılarının goygoyundan kaçamadı... 😂

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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