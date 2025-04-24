Kavak Yelleri Dizisinin Konusu Nedir? Kavak Yelleri Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Efe, Aslı, Deniz ve Mine'nin Urla'da başlamış olan serüvenleri İstanbul'a kadar uzanmış; Atakan, Su ve Güven gibi yeni karakterlerin ekibe dahil olmasıyla arkadaşlık bağları daha da sıkılaşmıştır. İdealist hedefler, üniversite hayatı, kariyer planları ve evlilik düşünceleri derken, gençlik yılları hızla geçmiş ve kahramanlarımız 20'li yaşlarının ikinci yarısına adım atmışlardı.

Kaza sonucu herkesin öldüğünü düşündüğü Efe, yıllar sonra tamamen yeni bir kimlikle, hem dostlarının hem de ilk aşkı Aslı'nın karşısına çıkmıştı...