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Kavak Yelleri Dizisinin Konusu Nedir? Kavak Yelleri Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kavak Yelleri Dizisinin Konusu Nedir? Kavak Yelleri Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.04.2025 - 00:04

2007 yılında ekranlara gelen Kavak Yelleri Türk televizyonlarına damgasını vuran yapımlardan biri oldu. Hikayesiyle büyük bir izleyici kitlesi kazanan dizi o dönemin gençleri arasında çok popüler bir hale geldi. Gençlik ve dram türündeki dizi, finalinin üzerinden yıllar geçse de sosyal medyada ara ara gündeme oturuyor. Bununla birlikte de Kavak Yelleri hakkında araştırmalar yapılıyor. 

Kavak Yelleri konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

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Kavak Yelleri Konusu

Kavak Yelleri Konusu

Efe, Aslı, Deniz ve Mine'nin Urla'da başlamış olan serüvenleri İstanbul'a kadar uzanmış; Atakan, Su ve Güven gibi yeni karakterlerin ekibe dahil olmasıyla arkadaşlık bağları daha da sıkılaşmıştır. İdealist hedefler, üniversite hayatı, kariyer planları ve evlilik düşünceleri derken, gençlik yılları hızla geçmiş ve kahramanlarımız 20'li yaşlarının ikinci yarısına adım atmışlardı.

Kaza sonucu herkesin öldüğünü düşündüğü Efe, yıllar sonra tamamen yeni bir kimlikle, hem dostlarının hem de ilk aşkı Aslı'nın karşısına çıkmıştı...

Kavak Yelleri Oyuncuları

Kavak Yelleri Oyuncuları

Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in başrollerini paylaştığı dizide İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Sarp Apak, Ceren Moray, Ege Aydan, Gülen Karaman gibi pek çok oyuncu rol aldı.

Kavak Yelleri Bölümler ve Sezonlar

Kavak Yelleri Bölümler ve Sezonlar

Toplamda 5 sezondan oluşan Kavak Yelleri dizisinin ilk sezonu 55 bölümden oluşuyor. İkinci sezonunda 29 bölüm yer alan dizinin üçüncü sezonunda 35 bölüm bulunuyor. Dördüncü sezonu 41 bölüm olan dizinin final sezonu olan beşinci sezonunda da 10 bölüm yer alıyor.

Kavak Yelleri Dizisi Uyarlama mı?

Kavak Yelleri Dizisi Uyarlama mı?

Ekranlara damgasını vuran Kavak Yelleri dizisin ABD televizyonlarının popüler yapımı Dawson's Creek'in bir uyarlaması olarak tasarlandığı açıklanmıştı. Ancak daha sonra yabancı dizinin yapımcılarından kendilerine herhangi bir olumlu yanıt gelmediği için Kavak Yelleri senaryosunun değiştirildiği öne sürüldü.

Kavak Yelleri Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kavak Yelleri Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği Kavak Yelleri Muhteşem Yüzyıl 2007-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı. Popüler gençlik dizisinin bölümlerine YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kavak Yelleri İzlenme Oranları ve Reytingler

Kavak Yelleri İzlenme Oranları ve Reytingler

Kavak Yelleri, yayınlandığı dönem boyunca istikrarlı bir şekilde yüksek reytingler elde etmeyi başaran dizilerden biri oldu. Finale günler kala bile Total ve AB gruplarında liderliği elinden bırakmamıştı. 30 Ağustos 2011 tarihinde yayınlanan dizinin final bölümü, bayram dönemine denk gelmeşti. Ancak buna rağmen günün en çok izlenen dizisi olmuştu.

Kavak Yelleri Eleştiri ve Ödüller

Kavak Yelleri Eleştiri ve Ödüller

Uzun soluklu başarısı ve izleyici kitlesiyle Türk televizyon tarihine damga vuran Kavak Yelleri dizisinin herhangi bir ödülü bulunmuyor. 

Kavak Yelleri yayınlandığı dönem bazı eleştirilere maruz kalmıştı. Dizinin ilerleyen sezonlarında senaryonun klişelere boğulduğu belirtilmişti ve bunun ardından da karakterlerin derinliğinin azaldığı yönünde eleştiriler gelmişti. Özellikle dizinin senaristi değiştikten sonra Kavak Yelleri'ndeki eski sıcaklığını kaybolduğu düşünülmüştü.

Kavak Yelleri Son Haberler

Kavak Yelleri Son Haberler

Finali üzerinden yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen Kavak Yelleri zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de unutulmaz dizinin oyuncularının değişimi, özel hayatları ya da yeni projeleri oluyor.

Kavak Yelleri Benzeri Diziler

Kavak Yelleri Benzeri Diziler

Kavak Yelleri Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kavak Yelleri Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kavak Yelleri dizisinin büyük bir bölümü Seferihisar'da çekilmişti. Dizinin ilk yıllarında Seferihisar görüntüleri Urla adıyla geçmişti. İzmir'in gözde turistik beldesi Urla'da da çekimleri yapılan dizinin bir kısmı da İstanbul'da çekilmişti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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