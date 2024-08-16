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Leyla Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Leyla Dizisi Uyarlama mı?

Leyla Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Leyla Dizisi Uyarlama mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.08.2024 - 21:30

Yeni sezonda televizyon ekranlarında birbirinden farklı diziler seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu dizilerden bir tanesi de Ay Yapım imzası taşıyan Leyla dizisi oldu. Leyla, NOW'da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı Leyla dizisinin ilk tanıtımı da yayınlandı.

Peki Leyla dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

İşte Leyla dizisi NOW hakkında detaylar...

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Leyla Dizisi Konusu Nedir?

Leyla Dizisi Konusu Nedir?

Leyla dizisi, küçük yaşta annesini kaybeden Leyla'nın acı ve intikam dolu hayatına odaklanıyor.

Leyla'nın hayatı annesini kaybetmesi ve babasının yeniden evlenmesiyle alt üst olur. Leyla'ya bakan üvey anne Nur, bir gün Leyla'yı çöplüğe bırakır. Yıllar boyu badireler atlatan Leyla bir gün üvey annesi Nur'dan intikam almak için ortaya çıkar. Ancak kendisini bekleyen bir de aşk vardır...

Leyla Dizisi Oyuncuları Kimler?

Leyla Dizisi Oyuncuları Kimler?

Leyla dizisinin başrollerinde Cemre Baysel ve Alperen Duymaz yer alıyor. Leyla dizisinin oyuncu kadrosu ise aşağıdaki gibidir;

Cemre Baysel - Leyla

Alperen Duymaz - Civan

Yiğit Kirazcı -  Mehmet Ali (Mali)

Uğur Aslan - Hilmi

Gonca Vuslateri - Nur

Cengiz Bozkurt - Selman

Zeyno Eracar - Güzide Anne

Leyla Dizisi Uyarlama mı?

Leyla Dizisi Uyarlama mı?

Leyla dizisi uyarlamadır. Leyla dizisi, Brezilya'da yayınlanan ve tüm Latin Amerika'da izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' isimli diziden uyarlanıyor.

Leyla Ne Zaman Başlayacak?

Leyla Ne Zaman Başlayacak?

Leyla, NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak. Leyla'nın ne zaman yayın hayatına başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Leyla Dizisi Tanıtım Videosu

Leyla Dizisi Tanıtım Videosu

Leyla dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. NOW'da ekranlara gelecek olan Leyla, ilk tanıtım videosuyla merak uyandırdı.

Dizinin tanıtım videosuna ve gelen ilk tepkilere buradan ulaşabilirsiniz;

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