Leyla Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Leyla Dizisi Uyarlama mı?

Leyla dizisi, küçük yaşta annesini kaybeden Leyla'nın acı ve intikam dolu hayatına odaklanıyor.

Leyla'nın hayatı annesini kaybetmesi ve babasının yeniden evlenmesiyle alt üst olur. Leyla'ya bakan üvey anne Nur, bir gün Leyla'yı çöplüğe bırakır. Yıllar boyu badireler atlatan Leyla bir gün üvey annesi Nur'dan intikam almak için ortaya çıkar. Ancak kendisini bekleyen bir de aşk vardır...