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Hudutsuz Sevda Dizisinin Konusu Nedir? Hudutsuz Sevda Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Hudutsuz Sevda Dizisinin Konusu Nedir? Hudutsuz Sevda Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.04.2025 - 00:32

NOW ekranlarının en favori dizilerinden biri olan Hudutsuz Sevda her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrollerinde yer aldığı dizi sıkça sosyal medyanın trendleri arasına da giriyor. Bu sebeple Hudutsuz Sevda dizisiyle ile ilgili sıkça araştırma yapılıyor. 

Peki Hudutsuz Sevda dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Hudutsuz Sevda Konusu

Hudutsuz Sevda Konusu

Babasını kan davası sebebiyle kaybeden ve İstanbul'a sürgün edilen küçük Halil İbrahim, 20 yıl sonra Karadeniz'e dönüş yapar. Artık yakışıklı ve güçlü bir genç adam olan Halil İbrahim, sevdiği kadın Yasemin ile evlilik planları yapar ve yeni bir hayat kurmayı hedefler. Ancak, yaşanan olaylar bu planlarına engel olur.

İntikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in yaşamı, Leto'ların Zeynep'i hayatına girmesiyle tamamen değişir. Bu durum, Halil İbrahim'in hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeler.

Hudutsuz Sevda Oyuncuları

Hudutsuz Sevda Oyuncuları

Hudutsuz Sevda'da başrolleri Miray Daner ve Deniz Can Aktaş paylaşırken, dizide Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut, Haydar Şişman gibi oyuncular da rol alıyor.

Hudutsuz Sevda Bölümler ve Sezonlar

Hudutsuz Sevda Bölümler ve Sezonlar

İlk bölümü 21 Eylül 2023 tarihinde NOW ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hudutsuz Sevda şimdilerde ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizi şimdiye kadar 59. bölümünü yayınladı. Sevilen dizinin üçüncü sezonunun da geleceği tahmin ediliyor.

Hudutsuz Sevda Dizisi Uyarlama mı?

Hudutsuz Sevda Dizisi Uyarlama mı?

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Bahadır Özdener'in kaleme aldığı dram türündeki Hudutsuz Sevda dizisinin uyarlama olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor. Yani dizi orijinal bir senaryoya sahip.

Hudutsuz Sevda Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Hudutsuz Sevda Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

'Hudutsuz Sevda hangi kanalda?' sorusu sıkça merak ediliyor. Heyecan dolu bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başaran dizi NOW ekranlarında yayınlanıyor. Perşembe akşamlarının iddialı dizilerinden olan Hudutsuz Sevda'nın yayın saati 20.00 olarak görünüyor. Dizinin geçmiş bölümleri NOW'ın resmi sitesinde yer alıyor.

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Hudutsuz Sevda İzlenme Oranları ve Reytingler

Hudutsuz Sevda İzlenme Oranları ve Reytingler

Hudutsuz Sevda ilk sezon olduğu gibi ikinci sezonunda da izlenme oranları ve reyting performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2024 sonbahar sezonunda, özellikle Total izleyici grubunda dikkat çekici bir başarı elde etti. 20 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan bölüm, Total grubunda 6.54 reyting alarak en çok izlenen program oldu. Aynı bölüm, AB grubunda 3.50 ve ABC1 grubunda 4.92 reyting elde etti, bu da dizinin geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildiğini gösteriyor.

11 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan bir başka bölüm ise, Total grubunda 6.97, AB grubunda 3.97 ve ABC1 grubunda 5.97 reyting alarak haftanın en çok izlenen dizileri arasında yerini aldı. Bu başarı, Hudutsuz Sevda'nın sadece bir bölümle sınırlı olmadığını, sürekli olarak yüksek reytingler elde ettiğini kanıtlıyor.

Dizi, 31 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan bölümüyle Total grubunda günün en çok izlenen programı oldu. Ayrıca, 19 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan bölüm, Total reyting sıralamasında birinci sıraya yerleşti. Bu başarılar Hudutsuz Sevda!'nın izleyiciler tarafından ne kadar sevildiğini ve takip edildiğini gösteriyor.

Hudutsuz Sevda Eleştiri ve Ödüller

Hudutsuz Sevda Eleştiri ve Ödüller

Yayın hayatına iddialı bir şekilde başlayan yapımlardan biri olan Hudutsuz Sevda, 2023 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından “Yılın En İyi Dizisi” ödülüne layık görüldü.

50. Altın Kelebek Ödülleri töreninde de 'En İyi Dizi' kategorisinde aday gösterilse de ödülü 'İnci Taneleri'ne kaptırdı.

Hudutsuz Sevda Son Haberler

Hudutsuz Sevda Son Haberler

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın 60. yeni bölümü son dakikada iptal edildi. Oda TV'nin haberine göre bu ani kararın nedeni ise 'reklam kotası doldurmama' olarak aktarıldı. NOW'ın yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü yer aldı.

Hudutsuz Sevda Benzeri Diziler

Hudutsuz Sevda Benzeri Diziler

Hudutsuz Sevda Dizisi Nerede Çekiliyor?

Hudutsuz Sevda Dizisi Nerede Çekiliyor?

Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izlenen Hudutsuz Sevda'nın ilk bölümleri Artvin'de çekildi.

Dizinin Artvin'deki çekimleri dışındaki diğer tüm kısımları ise İstanbul'da çekiliyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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