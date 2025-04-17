Hudutsuz Sevda Dizisinin Konusu Nedir? Hudutsuz Sevda Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Hudutsuz Sevda ilk sezon olduğu gibi ikinci sezonunda da izlenme oranları ve reyting performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2024 sonbahar sezonunda, özellikle Total izleyici grubunda dikkat çekici bir başarı elde etti. 20 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan bölüm, Total grubunda 6.54 reyting alarak en çok izlenen program oldu. Aynı bölüm, AB grubunda 3.50 ve ABC1 grubunda 4.92 reyting elde etti, bu da dizinin geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildiğini gösteriyor.

11 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan bir başka bölüm ise, Total grubunda 6.97, AB grubunda 3.97 ve ABC1 grubunda 5.97 reyting alarak haftanın en çok izlenen dizileri arasında yerini aldı. Bu başarı, Hudutsuz Sevda'nın sadece bir bölümle sınırlı olmadığını, sürekli olarak yüksek reytingler elde ettiğini kanıtlıyor.

Dizi, 31 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan bölümüyle Total grubunda günün en çok izlenen programı oldu. Ayrıca, 19 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan bölüm, Total reyting sıralamasında birinci sıraya yerleşti. Bu başarılar Hudutsuz Sevda!'nın izleyiciler tarafından ne kadar sevildiğini ve takip edildiğini gösteriyor.